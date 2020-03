Der Thurgau setzt nun auch auf mobile Tests bei Corona-Verdachtsfällen Die Frauenfelder Telemedizin-Firma Misanto führt zusammen mit dem Zivilschutz im Auftrag des Kantons Tests bei Patienten zuhause durch.

Drive in Testzentrum auf dem Messegelände Allmend Luzern.



(Bild: Nadia Schärli / Luzerner Zeitung)

(red) Ab sofort steht im Kanton Thurgau eine zusätzliche Testmöglichkeit zur Verfügung. Um Hausarztpraxen zu entlasten, können Patientinnen und Patienten bei Verdacht auf eine Covid-19-Infektion bei sich zuhause getestet werden. Dies teilt der kantonale Führungsstab mit.

In Zusammenarbeit mit der Thurgauer Telemedizin-Firma Misanto sind im Kanton Thurgau ab heute Freitag auch mobile Covid-19-Tests möglich. Das Vorgehen ist wie folgt: Personen, die sich krank fühlen, können sich wie bisher bei ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt melden. Kommt die Fachperson zum Schluss, dass ein Test aufgrund der Beprobungskriterien des BAG sinnvoll ist, meldet sie die Person bei Misanto zum Test an.

Zivilschutz legt Probeset vor die Tür

Die Telemedizin-Firma nimmt dann Kontakt mit der Person auf und organisiert die Testung. Sind die Beprobungskriterien erfüllt, löst Misanto die Testung aus, indem ein Mitglied des Zivilschutzes die Patientinnen und Patienten zuhause aufsucht und ihnen ein Probeentnahme-Set vor die Tür legt. Wenn möglich nehmen die Betroffenen selber einen Abstrich ab, ansonsten helfen die entsprechend geschulten und geschützten Zivilschützerinnen und Zivilschützer.

Die Tests werden in der Folge von Misanto dem analysierenden Labor zur Auswertung zugestellt. Die mobilen Tests bringen aus Sicht des Kantons verschiedene Vorteile: Einerseits können die Hausarztpraxen entlastetet werden, andererseits können Erkrankte in Selbstisolation bleiben und müssen ihr zuhause nicht verlassen. Zudem wird es so möglich, zusätzliche Testkapazitäten zu schaffen. Die Ärztinnen und Ärzte sind frei in der Entscheidung, ob sie selber in der Arztpraxis testen oder das mobile Testangebot nutzen wollen.