Rehaklinik Zihlschlacht eröffnet Privatklinik Oasis und vergrössert ihr Angebot auf 168 Betten Mit dem Neubau legt die Rehaklinik ein Bekenntnis zum Standort ab. Zudem sind dadurch in der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf rund 80 neue Arbeitsplätze entstanden.

In diesem Neubau ist die Privatklinik Oasis untergebracht. Bild: PD (Zihlschlacht, Juni 2020)

Die Rehaklinik Zihlschlacht, ein Betrieb des internationalen Gesundheitsdienstleisters Vamed, hat am 1. Juli die Privatklinik Oasis nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit eröffnet. Schweizer Zusatzversicherten und internationalen Patienten stehen 28 zeitgemäss eingerichtete Einzelzimmer und Suiten zur Verfügung.

Mit der Klinikerweiterung auf nunmehr 168 Betten konnten in Zihlschlacht rund 80 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Coronabedingt fand die Bauübergabe kürzlich im kleinen, aber feierlichen Rahmen statt.

Balkon mit Blick auf den Stäntis

Die Privatklinik Oasis ist mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet und richtet sich ganz auf die Bedürfnisse der Patienten aus. Die Zimmer zeichnen sich durch einen höheren Standard in der Einrichtung aus und sind elegant möbliert.

Jedes Zimmer verfügt über ein grosszügiges Bad mit Dusche, einen eigenen Balkon mit Säntisblick sowie einen begehbaren Kleiderschrank. Speziell ausgebildete Guest-Relations-Manager kümmern sich um die Patienten. Im Erdgeschoss befindet sich ein separates Restaurant mit eigener Küche und einer Bar. Eine Lounge lädt zum gemütlichen Beisammensein ein.

Freuen sich über die Eröffnung der Privatklinik Oasis: Dr. med. Daniel Zutter, Ärztlicher Direktor, und Michèle Bongetta, Geschäftsführerin der Rehaklinik Zihlschlacht. Bild: PD (Zihlschlacht, Juni 2020)

Die Privatklinik Oasis verfügt über einen grosszügigen Therapietrakt. Das Herzstück dieses Bereichs ist eine über 100 Quadratmeter grosse Therapiefläche mit Hightech-Robotikgeräten sowie bewährten Trainingsgeräten und Gruppen- therapieflächen.

Zimmer mit dem Niveau eines Hotels

Die Nachfrage nach professionellen Hotellerie-Leistungen und einem schönen Ambiente während der Rehabilitation ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das hat die Klinik dazu bewogen, sich in diese Richtung weiter zu entwickeln.

«Insbesondere Schweizer Zusatzversicherte und internationale Patienten, die seit vielen Jahren für Behandlungen nach Zihlschlacht kommen, legen auch nach einem schwerwiegenden Ereignis neben der medizinischen Qualität Wert auf Annehmlichkeiten und Zimmer auf hohem Niveau», sagt Geschäftsführerin Michèle Bongetta.

Künstlerische Gestaltung des Innenraums

Die Ästhetik des Neubaus war der Klinikleitung ebenfalls sehr wichtig. Sie hat deshalb das Bernecker Architekturbüro Carlos Martinez engagiert, das bereits verschiedene Projekte im Gesundheitswesen realisiert hat.

Die Architekten haben ein Klinikgebäude geschaffen, das mit seiner charakteristischen geknickten Form und der sandfarbenen Fassade auf die Umgebung reagiert und einen schönen Abschluss des Klinikgefüges bildet. Das dreigeschossige Haus baut auf den bestehenden Synergien auf und präsentiert sich als elegant ineinanderfliessende Raumdisposition.

Grosse Bildmotive prägen das Innere der Privatklinik Oasis. Bild: Faruk Pinjo (Zihlschlacht, Juni 2020)

Über eine Glas-Passerelle gelangt man vom Haupteingang im benachbarten Klinikteil in das neue Gebäude. Dort wird man von einer offenen, lichtdurchflutenden Lobby empfangen. Auch auf die Gestaltung des Innenraums wurde Wert gelegt. Grosse Bildmotive an den Wänden zeigen künstlerisch interpretierte Gehirnsynapsen. Sie wurden in Zusammenarbeit mit der St.Galler Künstlerin Liliane Eberle entworfen.

Aufträge für das regionale Gewerbe

Neben dem Architekturbüro kommen auch über 80 Prozent der mit der Errichtung beauftragten Unternehmen aus der Region. Damit leistet die Rehaklinik Zihlschlacht einen bedeutenden Beitrag zur Wertschöpfung im Thurgau und den angrenzenden Kantonen.

Parallel zu den Arbeiten am Neubau wurden in den vergangen Monaten auch diverse bauliche Massnahmen in den bestehenden Gebäuden vorgenommen.

Für zusatzversicherte Parkinsonpatienten ist im bestehenden Klinikteil die Station Thur entstanden, eine Privatstation, die dem hochspezialisierten Parkinsonzentrum zugehört. Das medizinische Setting findet im gewohnten Rahmen statt. Den Aufenthalt verbringen die Patienten jedoch in Einzelzimmern.