«Der schönste Arbeitsplatz der Welt»: Lars Ramsperger übernimmt die Romanshorner Waldschenke seiner Eltern

Lars Ramsperger ist in Arbon aufgewachsen, wo seine Eltern noch heute wohnen. Er selbst lebt mit seiner Partnerin seit sechs Jahren in Romanshorn. Der 28-Jährige hat eine Kochlehre absolviert. Danach ging er in der Wintersaison einige Male nach St.Moritz und Gstaad. Dann kam er zurück und arbeitete sich in seinem Lehrbetrieb bis zum Küchenchef hoch. Nun wird er selbstständig und stellt sich der Herausforderung der Führung von der Waldschenke in Romanshorn.