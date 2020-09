Der Salmsacher Gemeindepräsident ist wieder gesund, sagt aber nach wie vor nichts zu den Vorwürfen – mit einer Ausnahme Derweil gibt es neue, happige Vorwürfe, diesmal betreffen sie das Vergabeverfahren für die Sanierung des Berglischulhauses. In der Bevölkerung gibt es zudem Bestrebungen, Martin Haas den Lohn zu kürzen.

Das Berglischulhaus wurde in den letzten Jahren saniert. Nun werden Zweifel am Vergabeverfahren laut. Andrea Stalder

Die Bevölkerung muss weiter auf Antworten von Gemeindepräsident Martin Haas warten. Er ist zwar wieder genesen, doch nicht bereit, gegenüber der Thurgauer Zeitung auf Vorwürfe zu reagieren, die seine Kollegen im Gemeinderat und ein grosser Teil der Versammlungsteilnehmer an der Rechnungsgemeinde von vorletzter Woche erhoben haben. Haas liess sich damals krankheitshalber entschuldigen. Was ihm genau fehlte, ist nicht bekannt. Auch Marina Bruggmann, die Vizepräsidentin des Gemeinderates, weiss es nicht.

Martin Haas, Gemeindepräsident in Salmsach. PD

Mittlerweile arbeitet Haas wieder. Am Rande einer Veranstaltung am Montag sagte er, er wolle nicht über die Zeitung mit der Bevölkerung kommunizieren, sondern werde ihr an der Budgetgemeinde Ende November Rede und Antwort stehen. Auf Nachfrage nimmt Haas in seiner Funktion als Schulpräsident – die Primarschulgemeinde ist Teil der politischen Gemeinde – immerhin Stellung zur Anschuldigung, die Schulkommission habe bei der Sanierung des Berglischulhauses die Spielregeln im öffentlichen Beschaffungswesen unterlaufen.

Die Gemeinde hat kaum Aufträge ausgeschrieben

Die Anlage ist in den letzten Jahren in drei Schritten für rund 4,5 Millionen Franken renoviert worden. Den ersten Kredit für die erste Etappe im Umfang von 2 Millionen Franken genehmigten die Salmsacher Ende November 2017, den zweiten für die Etappen zwei und drei im Umfang von 2,425 Millionen ein Jahr später. Der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission war aufgefallen, dass die Gemeinde kaum Aufträge ausgeschrieben hatte.

Fredy Wüst, Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission in Salmsach. Andrea Stalder

Sie gelangte deshalb an Haas mit der Frage, wie es möglich sei, die meisten Arbeiten freihändig zu vergeben. Indem die Gesamtkosten gedrittelt worden seien, sodass die jeweiligen Pakete die kritische Grenze unterschritten hätten, habe er zur Antwort erhalten, sagt Kommissionspräsident Fredy Wüst.

Die Vorwürfe seien «in jeder Hinsicht haltlos»

Haas habe der Kommission gegenüber gesagt, dieses Vorgehen sei zulässig. Er habe sich extra beim Kanton rückversichert. Wüst konnte es nicht glauben und war deshalb selber ans zuständige Departement für Bau und Umwelt gelangt, um zu erfahren, ob ihm Haas die Wahrheit gesagt hatte. Die Antwort aus Frauenfeld hatte Wüst Anfang September auf dem Tisch, und sie machte ihn fassungslos. «Irgendwelche Zusicherungen wurden (…) nicht gegeben», heisst es darin.

Die Vorwürfe von Fredy Wüst seien «in jeder Hinsicht haltlos und aus der Luft gegriffen», schreibt Haas dazu in einer kurzen Stellungnahme.

«Die Schulkommission hat sich in allen Punkten an die Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens gehalten. Die gewählte Vorgehensweise wurde vorab mit der verantwortlichen Fachstelle besprochen.»

Der Lohn steht zur Diskussion

Unabhängig davon stehen Haas ungemütliche Zeiten bevor. Er muss befürchten, dass sein Lohn schon bald gekürzt wird, weil ihm der Gemeinderat das Bauwesen entzogen hat, was rund 20 Stellenprozenten entspricht. Es gibt konkrete Bestrebungen in dieser Hinsicht. Ausserdem überlegen sich einige Salmsacher, Unterschriften zu sammeln. Dies mit dem Ziel, dass sich der Gemeindepräsident einer Vertrauenswahl stellt.

Die anhaltenden Querelen schrecken offenbar nicht alle Bürger ab. Für die drei frei werdenden Sitze im Gemeinderat und die zwei in der Schulkommission ist bei mehrere Personen Interesse vorhanden. Das bestätigt Mirjam Dünner vom Gemeindeverein, der mögliche Kandidaten anspricht. «Wir sind immer noch guten Mutes, dass die Ämter besetzt werden können», sagt sie. Die Eingabefrist läuft noch bis zum 5. Oktober. Wer Interesse anmelden will, kann dies direkt beim Gemeindeverein tun.