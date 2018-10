Der Romanshorner Stadtpräsident erhält Rückendeckung

Die Stadträte geben an, dass sie je nach Ressort rund 20 000 bis 30 000 Franken pro Jahr verdienen. Unterschiedlich ist auch die Einschätzung der aufgewendeten Zeit. Patrik Fink (Ressort Versorgung und Verkehr) und Käthi Zürcher (Ressort Gesundheit) geben ihre Arbeitspensen für das Amt mit 20 Prozent an. Käthi Zürcher hat deswegen nach ihrer Wahl ihre Lehrertätigkeit an der Sekundarschule von 100 auf 80 Prozent reduziert. «Somit konnte ich einen Tag pro Woche plus die Wochenenden für die Politik einsetzen», sagt sie. Was die zeitliche Belastung angeht, spiele das Ressort eine grosse Rolle, sagt Urs Oberholzer. Er rechnet für sein Ressort Verkehr und Integration mit einem Arbeitsaufwand von rund 30 Prozent. Christoph Suter (Ressort Hoch- und Tiefbau) ist der Meinung, dass die Stadtratstätigkeit je nach Ressort 30 bis maximal 40 Stellenprozente umfasst und mit einer 100-Prozent-Stelle – wie er sie hat – praktisch nicht vereinbar sei. Petra Keel gibt an, dass ihr Amt als Ressortchefin Freizeit und Sport mit allen Sitzungen und Anlässen auch an den Wochenenden sogar etwa ein 60-Prozent-Pensum sei. Diese Angaben bestätigen Aussagen von FDP-Präsident Arno Germann, der gegenüber dieser Zeitung unlängst sagte, dass es kaum mehr möglich sei, ein Stadtratsmandat nach Feierabend auszuüben. Er ist überzeugt, dass vielmehr diese Tatsache als der Wirbel um David H. Bon Grund für die vielen Rücktritte aus dem Stadtrat ist. (afl)