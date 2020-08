Der neue Chef im Kreuzlinger Heim begrüsst auch gerne Tagesgäste Das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Meeresstern offeriert neu nicht nur Plätze für Tagesgäste, sondern hat seit gut einem Monat mit Andreas Fehr auch einen neuen Geschäftsführer.

Andreas Fehr im «Meeresstern»-Garten, welchen er seit seinem Antritt neu gestaltet hat. (Bild: PD)

(red) Für den verheirateten 40-jährigen Vater von fünf Kindern, welcher sich gutgelaunt als «Quereinsteiger und Allrounder» vorstellt, bildet die Arbeit im familiären Wohn- und Pflegezentrum an der Wasenstrasse 27 eine neue berufliche Ausrichtung, hatte er doch zu Beginn seines Werdegangs Koch gelernt. In seiner Freizeit betätigt sich Andreas Fehr als Heimwerker und Gärtner.

So brachte er gleich den schönen «Meeresstern»-Garten zum erblühen, indem er einige Palmen setzte und weitere Hochbeete einrichtete. Die Pflege ist für ihn zwar Neuland. Aber die «Aussensicht» und die Lebens-Erfahrung, die er mitbringe, sei auch ein Vorteil. Nichtsdestotrotz wird Fehr aber in den nächsten Monaten einige Weiterbildungen im Gesundheitsbereich absolvieren.

Neu sind im «Meeresstern» auch gerne Tagesgäste gesehen. Wer Angehörige also einmal für wenige Stunden in eine liebevolle wie auch professionelle Obhut geben möchte oder muss, kann unkompliziert anfragen. «Unsere Tagesgäste nehmen selbstverständlich an allen unseren Aktivitäten teil und verfügen über eine Liegemöglichkeit, wo sie sich ausruhen können, wenn sie es denn wünschen», erklärt Andreas Fehr.