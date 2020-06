Der neue Amriswiler Park wird rechtzeitig zum Strassenfestival 2021 fertig gestellt Im Herzen Amriswils, wo einst das Migros-Provisorium stand, soll in einem Jahr der Radolfzellerpark wieder öffnen.

So wie in dieser Visualisierung stellt sich das siegreiche Architekturbüro den Radolfzellerpark in Zukunft vor. Rechts ist das Kinderhaus Floh. Bild: PD/Brunner Landschaftsarchitekten

Auch Monate nach dem Rückbau des Provisoriums klafft im Zentrum Amriswils immer noch eine grosse Lücke, wo vorher eine lauschige Grünanlage die Bahnhof- mit der Kirchstrasse verbunden hat. Doch nun soll Schluss sein mit der Brache an so prominenter Lage. Die Stadt stellt die Neugestaltung des Radolfzellerparks vor, die in einem Jahr abgeschlossen sein sollte.

Für das Projekt wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, in der auch Vertreter der Fachgeschäfte Einsitz nahmen. Stadtpräsident Gabriel Macedo betont die Wichtigkeit, dass die hiesigen Detailhändler an der Bahnhofstrasse nicht nur von den beiden grossen Einkaufszentren an der Kirchstrasse konkurrenziert werden, sondern auch von Amriville und Migros profitieren sollten. Gabriel Macedo sagt:

Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo. Bild: Andrea Stalder

«Unser Ziel war es, eine attraktive Verbindung zwischen den beiden Strassen zu schaffen.»

Deshalb habe man auch die Fachgeschäfte mit an Bord holen wollen. Diese wurden durch Coiffeursaloninhaber Peter Zweifel vertreten. Zweifel erlebte die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe als konstruktiv und ist zufrieden mit dem siegreichen Projekt, das nun umgesetzt wird. Er sagt:

«Das Projekt kam bei der ganzen Arbeitsgruppe gut an und war von Beginn weg mein Favorit.»

Die Detaillisten wünschten sich einen offenen Park, der eine durchlässige Verbindung zwischen Bahnhof- und Kirchstrasse herstelle. Das sei beim früheren Radolfzellerpark nicht der Fall gewesen, erinnert Gabriel Macedo an den Zustand, bevor das Areal dem Migros-Provisorium Platz machen musste. «Es war zwar eine Verbindung da, allerdings ohne Sicht auf die jeweils andere Seite. Es hatte viele Gebüsche und Bäume.»

Vorteile gegenüber dem einstigen Park

Und Macedo erwähnt auch noch einen weiteren Punkt, den man bei der Neugestaltung verbessern wollte: «Der Rasen hatte keine Treffpunktfunktion, dass man auch mal auf jemanden warten kann. Es gab nur den schmalen Weg durch den Park und einige wenige Sitzbänke.» Für die zukünftige Gestaltung habe man jedoch eine solche Funktion gewünscht.

«Arbeitnehmer sollen sich dort am Mittag treffen und zusammen das Mittagessen einnehmen können. Aber auch Senioren, die Boccia spielen, oder Familien, die picknicken, soll der neue Radolfzellerpark Gelegenheit dazu geben.» Und der Stadtpräsident wünscht sich ausserdem, dass der Park zu einer Art Ausgangspunkt wird für ein gemeinsames Ziel, bevor man am Abend mit Freunden in den Ausgang geht.

Die Stadt will ein Areal, das lebt

Ganz wichtig sei aber auch, dass der Platz auch an den Wochenenden durch Veranstaltungen belebt werde. «Das kann durch Vereine, Kulturinstitutionen oder durch das Gewerbe geschehen», sagt Gabriel Macedo. Das werde weitere Leute anziehen. Die Stadt wolle einen Park, der lebt, und keine Wiese, die fast während des ganzen Jahres unbenutzt da liege, so Macedo.

Dennoch haben die Landschaftsarchitekten der St. Galler Firma Brunner auch dem Thema Biodiversität Rechnung getragen. Der Radolfzellerpark wird umsäumt von einheimischen Pflanzen, Sträuchern und Bäumen, die wachsen dürfen.

Migros übernimmt einen Teil der Kosten

Es gibt zwar auch in Zukunft einen asphaltierten Weg, doch der Park wird vorwiegend mit einem Belag versehen, der das Wasser versickern und das Areal auch bei Regen nutzen lässt, weil sich keine Pfützen bilden.

Die Kosten für die Neugestaltung belaufen sich auf rund 560'000 Franken, wovon die Migros 160'000 beisteuert, da sie sich verpflichtet hatte, den Park wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen. Jedoch entschied der Stadtrat, diese Summe nebst den 400'000 Franken im Investitionsbudget für die Neugestaltung einzusetzen. Und wenn alles klappt, so ist der neue Park rechtzeitig zum Strassenfestival 2021 bereit.