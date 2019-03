Der Mauerfall zu Weinfelden Räbeblatt: Mit zahlreichen Flyern und Plakaten buhlen die Parteien Weinfeldens um die Gunst der Wählerschaft. Was die Bilder und Fotos aber manchmal aussagen ist eher kurios. Sabrina Bächi

Sabrina Bächi, Redaktorin Region Weinfelden. (Bild: Andrea Stalder)

Mittlerweile sollten es alle Weinfelder wissen: Am Sonntag stehen die Wahlen fürs erste Stadtparlament an. Er ist nicht zu übersehen, der Blätterwald an Plakaten entlang der Strassen und in den Gärten.

Dabei zeigen sich die einen ganz schön gradlinig, haben zwecks Fixierung im Boden aber sprichwörtlichen den Stock im Füdli. Wahrscheinlich das kleinere Übel, wenn man dafür die Botschaft rüberbringt.

Die EDU-Leute besetzen für ihr Werbebild kurzerhand eine ganze Strasse. Dank der farbigen Stühle sind sie immerhin gut sichtbar. Mit nur einem, dafür einem riesengrossen Stuhl in der Parteifarbe wirbt die SP auf dem Marktplatz.

Etwas ökologischer präsentiert sich die Gruppierung jung und aktiv. Sie zeigt mit ihrem Bild, was sie sich auf die Fahne geschrieben hat: Der Bahnhof und die Mobilität sind ihre Steckenpferde. Ob auch die CVP und die FDP mit ihren gewählten Foto-Hintergründen etwas aussagen wollen?

Während die christliche Mittepartei anscheinend hoch hinaus will und sich dafür werbewirksam vor eine Treppe stellt, scheint sich die FDP auf Mauern spezialisiert zu haben.

Die erste Legislatur des Weinfelder Stadtparlaments wird zeigen, ob sich die gewählten Damen und Herren aufs Überwinden oder gar Abreissen von Mauern oder eher auf deren Errichtung konzentrieren.