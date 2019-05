Der Mann, der den Krieg verhindern wollte - oder wie Georg Elser 20 Meter vor der sicheren Schweiz geschnappt wurde

Wie in anderen deutschen Städten machte sich der Nationalsozialismus ab 1933 mit dem Ausschluss der Juden aus dem öffentlichen Leben bemerkbar. 1936 gab es einen ersten Brandanschlag auf die Konstanzer Synagoge. Damals löschte die Feuerwehr den Brand noch. In der Reichspogromnacht 1938 wurde die Feuerwehr an der Brandbekämpfung an der Synagoge gehindert. Eine SS- Einheit sorgte für die Sprengung des Gebäudes. In Konstanz lebten 1933 noch 433 Juden, 1940 waren es nur noch 120. Viele emigrierten ins Ausland, unter anderem auch in die Schweiz.

Doch Flüchtlinge, die über den Saubach die Flucht versuchten und es in den Thurgau schafften, wurden wieder nach Konstanz zurückgebracht. Nach dem Ausbruch des Krieges wurden die Grenzen abgeschottet und mit hohen Grenzzäunen dicht gemacht. Obwohl Konstanz ein wichtiger Industriestandort war, wurde die Stadt von alliierten Bombenangriffen verschont. 1944 hob der Bundesrat das Verdunklungsgebot auf – Konstanz zog mit. So war aus der Luft die Grenze nicht mehr zu erkennen, was Bombenangriffe verhinderte. Am 26. April 1945 wird Konstanz fast kampflos eingenommen. Die Stadt am Bodensee zählte zur französischen Besatzungszone. Am 18. Juli 1978 wurde die letzte französische Einheit aus Konstanz verabschiedet. (sba)