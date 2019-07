Der Märstetter Hühner-Kindergarten

Sie brauchen für vier Personen folgende Zutaten:

– 4 kleine Poulets (Mistkratzerli) etwa 450 Gramm

Marinade:

– 300 Gramm Erdnussöl

– 50 Gramm Tomatenmark

– 9 Gramm getrocknete Peperoncini

– 5 Gramm Rosmarinpulver



Zubereitung:

– Die Zutaten für die Marinade in einen Behälter geben und mit dem Stabmixer gut mixen.

– Die Mistkratzerli mit frischem Rosmarin füllen und in eine Gratinform stellen. Mit der Marinade gut einpinseln und gut salzen.

– In der Zwischenzeit den Ofen auf 200 Grad (Heissluft) einstellen.

– Die Poulets in den Ofen schieben und alle 10 Minuten wenden und mit zwei bis drei Löffel warmer Sauce übergiessen (arrosieren).

– Nach 40 Minuten sind die Mistkratzerli fertig und können aus dem Ofen genommen, halbiert und angerichtet werden.

Passende Beilagen sind Salate, Risotto, Polenta und Pommes Frites.

Zu einigen Artikeln der Sommerserie «Rund ums Huhn» finden Sie ein Rezept von lokalen Restaurants.

Heute: Restaurant Gambrinus aus Weinfelden.