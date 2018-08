Der Linde in Arbon geht es an den Kragen Der markante Baum beim Schulhaus Reben hat Pilzbefall. Laut der Schulbehörde gibt es zur Fällung keine vertretbare Alternative. Das ist nicht für alle nachvollziehbar. Max Eichenberger

Die Linde beim Schulzentrum Reben 25 ist vom Baumkrustenpilz befallen. Er soll im Winter gefällt werden. Bild: Max Eichenberger

Üppig schirmt die Blätterkrone die Sonnenstrahlen ab und spendet wohltuend Schatten. Die stattliche Linde auf dem Vorplatz ist seit Generationen ein prägendes Element des Schulhauses Reben 25. Und so alt wie dieses: über Hundert Jahre. Doch das Gespann, Blickfang im Quartier, dürfte es so nicht mehr lange geben: die Linde ist krank. Abgesehen von stellenweisen Verfärbungen am Stamm seht man ihr das zwar nicht an. Doch die Diagnose, die der Baumexperte gestellt hat, ist für die Sekundarschulgemeinde ernüchternd: «Die Linde ist vom Baumkrustenpilz befallen», sagt Präsident Robert Schwarzer.

Der Pilz frisst sich durchs Holz

Das Tückische an dieser Krankheit: der Pilz frisst sich hartnäckig durchs Holz und höhlt schleichend den Stamm von innen aus. Der Baum könne so brüchig werden – und mittelfristig zu einem Sicherheitsrisiko. «Das können wir an diesem frequentierten Ort beim Eingang nicht eingehen», sagt Schwarzer. Deshalb soll die Linde gefällt und eine Ersatzpflanzung vorgenommen werden. Vorgesehen ist gleichzeitig, den Platz neu zu gestalten und mit Sitzelementen zu bestücken.

«Das kann doch nicht sein!»

Die Vorstellung, dass die Linde verschwinden soll, erschüttert Anwohnerin Rita Anderes. Die ehemalige Parlamentspräsidentin ging, wie Generationen zuvor, hier zur Schule. Sie mag nicht nachvollziehen, dass eine Fällung unumgänglich sein soll: «So ein prächtiger Baum – das kann doch nicht sein!» Die Expertise hat auch Schulpräsident Robert Schwarzer nicht kalt gelassen, zumal das äussere Erscheinungsbild über den inneren Zustand hinwegtäusche. Als Alternative zu einer Fällung habe er trotzdem veranlasst, Sanierungsvarianten zu prüfen, um die Linde allenfalls doch erhalten zu können. Entsprechende Abklärungen seien vorgenommen worden.

«Wir haben alles andere als leichtfertig entschieden»

«Abgesehen von den hohen Kosten einer aufwendigen Behandlung in der Grössenordnung von 25000 Franken gibt es gemäss den Fachleuten jedoch keine Garantie, dass der Baum damit tatsächlich überlebensfähig wäre. Denn der Pilz ist sehr aggressiv.» Die Schulbehörde habe deshalb vor allem mit Blick auf die Sicherheit entschieden, aber auch der Kosten entschieden, das Fällungsgesuch einzureichen. «Alles andere als leichtfertig. Ich bedaure ausserordentlich, dass es aus unserer Sicht keine andere vertretbare Lösung gibt.» Womöglich seien früher Fehler gemacht worden, als der einstige Kiesplatz mit Platten belegt, der Baum so «zugepackt» und die Nährstoffversorgung behindert worden war. Die Wurzeln drücken die Platten hoch; diese werden zur Stolperfalle. Das Verfahren ist noch hängig.

Es gibt keine zweite Expertise

Das Dossier liegt jetzt bei der städtischen Grünraumkommission. Laut deren Präsident, Stadtrat Peter Gubser, ist die Reben-Linde an der ersten Sitzung Anfang September traktandiert. Die Kommission wird sich dann mit dem Gutachten und den Empfehlungen befassen. Verfasst worden sei es von einem der beiden anerkannten Fachexperten, den die Stadt der Sekundarschulgemeinde nach Rücksprache empfohlen habe. «Darum sehen wir keine Veranlassung, eine zweite Expertise machen zu lassen», sagt Gubser. Falls dem Gesuch stattgegeben wird, ist laut Schwarzer die Fällung im Winter vorgesehen.