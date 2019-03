Der letzte Sommer war zu schön fürs Romanshorner «Roxy» Die Zahl der Besucher sank im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent. Erstmals in seiner Geschichte schreibt das Kino unter anderem deshalb rote Zahlen. Doch das ist kein Grund für hängende Köpfe. Markus Schoch

Vreni Schawalder und Franziska Mattes Laib. (Bild: Markus Bösch)

Bis jetzt gab es nur eine Richtung im Kino Roxy: Aufwärts. Im sechsten Betriebsjahr hat der Höhenflug ein Ende gefunden. Die Zahl der Besucher ging 2018 auf rund 11000 zurück, das sind 2000 weniger als im Vorjahr. Zum einen vergnügten sich im letzten Hitze-Sommer viele lieber in der Badi als im Kino. Zum anderen fehlten Filme wie der über Zwingli, den alle sehen wollen.

Weil der Trägerverein gleichzeitig relativ viel Geld investierte in den Umbau der ehemaligen Wohnung zu Büros, in die Reparatur der Schaufenster und in den digitalen Auftritt, ist auch die Rechnung nicht mehr aufgegangen. Das Minus beträgt rund 42000 Franken; budgetiert war ein Fehlbetrag in der Höhe von gegen 11000 Franken.

«Wir stehen nach wie vor auf finanziell gesunden Füssen»

Grund zur Sorge bestehe aber nicht, sagte Vereinspräsidentin Vreni Schawalder an der von fast 200 Personen besuchten Generalversammlung am Donnerstagabend. Der Betrieb ist mit mittlerweile fast 1100 Mitgliedern breit abgestützt. «Zudem stehen wir nach wie vor auf finanziell gesunden Füssen mit einem Eigenkapital von über 260000 Franken.» Es ist fast immer noch so hoch wie 2017.

Grund ist eine Spende der Hess Investment Gruppe in Amriswil in der Höhe von 35000 Franken aus Anlass des 140-Jahr-Jubiläums der Firma. Das Geld ist in einem separaten Fonds angelegt und wird nur für spezielle Zwecke eingesetzt.

Die finanziellen Aussichten für das laufende Jahr sind gut. Das Budget sieht zwar ein Minus von fast 29000 Franken vor. Nicht berücksichtigt sind darin aber Beiträge des Kantons in der Höhe von 19000 Franken aus dem Lotteriefonds. Das entsprechende Gesuch ist noch pendent.

Kino für Heiratsantrag gemietet

Das «Roxy» sei eines der verrücktesten und schönsten Kinos überhaupt, habe ihr unlängst ein Regisseur gesagt, erzählte Geschäftsführerin Andrea Röst. «Und er hat wohl Recht.» Es gibt Menschen, die extra wegen des Kinos nach Romanshorn ziehen. Andere wählen es als Kulisse für den wohl romantischten Moment in ihrem Leben. Ein Mann habe das «Roxy» im letzten Jahr für sich und seine Freundin alleine gemietet, um ihr einen Heiratsantrag zu machen, sagte Röst.

Auch Pedro Lenz scheint das «Roxy» etwas ganz Besonderes zu sein. Der Erfolgsautor kommt im April nach Romanshorn, um über den Film «Insulaner» zu reden, in dem er als Erzähler zu hören ist. Daneben bewirbt er die Doku nur noch an zwei anderen Orten in der Schweiz: In Zürich und in Bern, sagte Röst stolz.

Gedanken gemacht hat sich der «Roxy»-Vorstand mit anderen Kulturveranstaltern über den ehemaligen Jugendtreff, der seit dem letzten Sommer geschlossen ist. Seit ein paar Monaten liegt ein Vorschlag bei der Stadt, wie die Räumlichkeiten genutzt werden könnten. Im Moment würden Gespräche mit der Stadt laufen, um eine Lösung zu finden, wie die neu ausgerichtete Jugendarbeit in das Projekt integriert werden können, so Schawalder.