Der Kreuzlinger Super-X-Kampf ist eröffnet Am 17. November treten in der Dreispitzhalle Sechsergruppen gegeneinander an. Die Mannschaften bestreiten zusammen einen aussergewöhnlichen Postenlauf. Annika Wepfer

Das Organisationskomitee des «Super-X-Kampf» Yvonne Preiss, Martin Leuch und Isabelle Wepfer (Bild:Annika Wepfer)

Der Geruch von Schweiss liegt in der Luft. Bunte Trainerjacken prägen das Bild in der Dreispitzhalle. Der Ehrgeiz ist in den Augen der Teilnehmer zu sehen. Sie alle freuen sich auf den Wettkampf. Am 17. November ist es soweit: dann können sie sich am «Super-X-Kampf» messen. Kinder und Erwachsene werden in kleinen Wettkämpfen in Sechsergruppen ihr Können beweisen. Am Morgen von 10 Uhr bis 12 Uhr wird es einen Kampf unter den jüngeren Teilnehmern geben. Am Nachmittag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr sind die Erwachsenen am Zug. Jedes Team wird mehrere Posten absolvieren.

«Vergangenes Jahr meldeten sich 18 Teams an. Dieses Jahr ist das Ziel mit 20 zu starten», sagte Martin Leuch vom Organisationskomitee (OK) Sportnetz an einer Pressekonferenz am Mittwoch. Es gibt drei Kategorien: Primarstufe, Jugendliche und Erwachsene. «Aus Erfahrung machen nicht viele Jugendliche und eher mehr Primarschüler oder Erwachsene mit», erzählt Leuch. Die Posten sind - nicht wie beispielsweise Postenläufe im Schulunterricht - sehr aussergewöhnlich und fast schon pädagogisch angehaucht. Dabei geht es etwa um Teamarbeit und Geschicklichkeit. Die Aufgabe dabei ist beispielsweise einen Ball mit Hilfe eines Geschirrtuchs in einen Ikeasack zu werfen. Haushaltsgegenstände sind ein grosser Bestandteil des Zehnkampfs. Weiter werden auch Sportgeräte eingesetzt. Zum Beispiel ein Bänkli auf Rollen durch die Halle zu schieben. Ziel ist es, die Posten so schnell wie möglich zu absolvieren.



Gewinnen steht nicht im Vordergrund

«Das Gewinnen ist Nebensache. Vor allem der Spass und auch das Kennenlernen untereinander ist das Wichtigste», erklärt Isabelle Wepfer, welche auch Mitglied des OKs ist. «Wir versuchen Vereine zusammen zu bringen und sie miteinander zu verknüpfen», sagt sie weiter. «Natürlich sind nicht nur Vereine erwünscht. Wir freuen uns über alle Teilnehmer», erklärt das dritte OK-Mitglied Yvonne Preiss. Schliesslich kommt es sowieso nicht darauf an, wer gewonnen hat, denn jeder Teilnehmer bekommt den selben Preis. «AS Calcio sponsert uns die Pizzen, an welchen sich die Teams satt essen können», erzählt Leuch. Die Teilnehmer bekommen also nicht nur die Möglichkeit Sport und Spass zu verbinden und neue Vereine kennen zu lernen, sondern können sich zudem noch satt essen. (anw)