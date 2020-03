Der Klimawandel und das Essen: Darüber diskutieren Fachleute am Ostschweizer Food Forum in Weinfelden

Babette Sigg findet Greta Thunberg «grossartig». Die Präsidentin des Schweizerischen Konsumentenforums zählte am Food Forum auf, was die Klimaaktivistin erreicht hat: Der Klimawandel sei weltweit Topthema, junge Menschen würden sich engagieren, die Politik werde wachgerüttelt. «Noch nie wurden so viele Initiativen eingereicht, welche die Ernährung tangieren.» Die Konsumenten teilt Sigg in vier Gruppen ein: Die relativ grosse Gruppe «Geiz ist geil», die möglichst günstig einkaufen wolle. Die Gruppe «unten durch» müsse günstig einkaufen und werde wohl noch wachsen. Ebenfalls wachsen werde die dritte Gruppe «Ethik küsst Ästhetik», die sehr bewusst einkaufe, die Liste mit Inhaltsstoffen studiere und auch unbequeme Kunden sein könnten. Die allergrösste Gruppe sei die «schweigende Masse», die nicht viel über Konsum nachdenke, weil ja alles im Überfluss vorhanden sei. Wenn es um das eigene Portemonnaie gehe, sei ökologischer Konsum schwierig, sagte Sigg: «Ich wünsche mir, dass die Konsumenten sich das Thema zu Herzen nehmen.» Zwang sei nicht gut, gewisse Verordnungen brauche es aber. Preise müssten fair sein – und zwar auch für die Produzenten. Preisschlachten findet Sigg deshalb eine schlechte Sache. Zum Thema Greta äusserte sich auch Uli Burchardt, Oberbürgermeister von Konstanz. Die Stadt hat als erste den Klimanotstand ausgerufen. Die Idee dazu sei von den jungen Klimaaktivisten ausgegangen, die Burchardt zum Gespräch eingeladen hatte. Bei den Lebensmitteln sprach Burchardt das Fleisch an: «Mit den heutigen Preisen ist keine ordentliche Qualität und kein Tierwohl möglich.» Wenn Fleisch doppelt so teuer wäre und die Menschen dafür nur noch halb so viel essen würden, wäre laut Burchardt allen gedient. (lsf)