Der Kanton übt sanften Druck aus auf Wassersportvereine in Romanshorn Der Wasserskiclub und der neue Wakeparkverein müssen sich zusammenraufen und gemeinsam eine Lösung finden, wenn sie eine Zukunft in der Hafenstadt haben wollen.

Wassersport hat in Romanshorn eine lange Tradition: Ein Bild vom Wakeboard-Spektakel «Roughriderscup». Bild: Andrea Stalder (Romanshorn, 15.7.2017)

Der Kanton ist nicht bereit, beiden an verschiedenen Orten vor Romanshorn auf dem See Wasserflächen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihrem Hobby nachgehen können. Die zuständigen Stellen in Frauenfeld wollen die Aktivitäten dort konzentrieren, wo der Wasserskiclub in der Vergangenheit jeweils im Sommer seine Bojen für Slalomfahrten gesetzt hat. Heinz Ehmann vom Amt für Umwelt sagt:

Heinz Ehmann vom Amt für Umwelt sucht mit den beiden Vereinen eine Lösung. Bild: Nana do Carmo (4.1.2011)

«Das müsste möglich sein.»

Bis jetzt haben sich die zwei Vereine aber nicht auf eine Variante einigen können, die praktikabel ist.

Die Lösung lässt auch sich warten

«Im Moment gibt es noch eine kleine Überschneidung der beiden zur Diskussion stehenden Flächen für die Wasserskifahrer beziehungsweise Wakeboarder im Bereich des Zugangs ins Wasser», sagt Ehmann, der als Leiter der Abteilung Gewässerqualität und -nutzung im Gespräch mit den beiden Parteien einen gangbaren Weg sucht. Gefunden hat er ihn noch nicht. Ehmann sagt:

«Die Verhandlungen laufen.»

Darauf verweist auf Anfrage auch der Wakeparkverein und erklärt: «Daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft erteilen.»

Wasserskiclub erhält Konzession nur für den Rest der Saison

Der Druck ist gross, die Differenzen beizulegen. Beide Vereine haben ein Konzessionsgesuch eingereicht. «Diese werden gemeinsam behandelt und auch öffentlich aufgelegt», sagt Ehmann. Der Kanton kann deshalb aktuell dem Wasserskiclub die Ende des letzten Jahres ausgelaufene Bewilligung für die Nutzung einer 250 mal 90 Meter breiten Wasserfläche nicht um (wie üblich) zehn Jahre verlängern, sondern vorerst nur für den Rest dieser Saison (August bis November). Das entsprechende Gesuch liegt im Moment öffentlich auf.