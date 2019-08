Der Jubiläumspreis der Stadt Kreuzlingen geht ans Theater an der Grenze Das Theater an der Grenze erhält den 10. «Prix Kreuzlingen». Der Anerkennungspreis wird an der Kreuzlinger Bundesfeier übergeben. Urs Brüschweiler

Fritz Brechbühl, Lukas Huggenberg und Birgit Auwärter vom Theater an der Grenze freuen sich über den «Prix Kreuzlingen» aus den Händen von Stadtpräsident Thomas Niederberger. (Bild: Reto Martin)

Fritz Brechbühl fehlten fast die Worte. Der Präsident des Kulturvereins Theater an der Grenze durfte an der Kreuzlinger Bundesfeier aus den Händen von Stadtpräsident Thomas Niederberger den «Prix Kreuzlingen» entgegennehmen. Zum zehntem Mal verlieh die Stadt Kreuzlingen diese Wertschätzung für herausragendes Engagement zum Wohle der Allgemeinheit. «Ich finde es voll lässig. Die Freude ist riesig», bedankte sich der Präsident. Er sei überwältigt. «Das ist eine grossartige Anerkennung für unsere Arbeit, die annähernd zu 100 Prozent auf dem Einsatz von Freiwilligen basiert.» Die Laudatio für den Preisträger hatte Anton Brunner gehalten. Er hatte die Bühne während 19 Jahren präsidiert. «51 Jahre Kleintheater zu gestalten ist eine grossartige Leistung.»

Saison für Saison mit Begeisterung

Es brauche viel Enthusiasmus und Begeisterung, ein solches «Schmuckstück der Kultur» so lange am Laufen zu halten. Brunner betonte auch das einmalige Ambiente in der alten, umgebauten Scheune mit 99 Plätzen in der zweiten Reihe der Hauptstrasse. Die Vertreter des Theatervereins erhielten eine Trophäe – ein Unikat – die von der Künstlerin Regula Lanz gestaltet worden war.

Die 1.-August-Feier der Stadt Kreuzlingen im Schützenhaus Fohrenhölzli war sehr gut besucht. Rund 450 Gäste erfreuten sich an den Darbietungen der Jugendmusik unter der Leitung von Stefan Roth sowie der Berner Jodler. Organisiert wird die Bundesfeier jedes Jahr von einem Quartierverein, heuer war die Reihe an Egelshofen mit Präsident Rainer Keller. Er freute sich, die Kreuzlingerinnen und Kreuzlinger am «schönsten Punkt der Stadt» begrüssen zu dürfen. Führungen auf dem Bauernhof, ein Lampionumzug, ein Funken und DJ-Musik rundeten den Anlass ab.