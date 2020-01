Interview Der Güttinger Snookerspieler Luis Vetter liebt das Geräusch, wenn die Kugeln in die Löcher fallen

Der Profi verwirklicht einen Kindheitstraum. Er gewinnt an den Schweizermeisterschaften.

Der Snookerprofi Luis Vetter ist an den Schweizer Meisterschaften hochkonzentriert. (Bild: PD)

Der Thurgauer Luis Vetter ist auf dem besten Weg zu einer Profisportlerkarriere. Bereits mit fünf Jahren stand er das erste Mal am Snookertisch. Als 17- Jähriger hat er nun Ende November den Schweizer-Meister-Titel im Snooker erworben.

Luis Vetter, wo sind Sie gerade?

Luis Vetter: Zurzeit bin ich auf Malta. Es findet hier ein Snookerturnier statt.

Konnten Sie sich nach Ihrem Sieg an der Schweizer Meisterschaft Ende November überhaupt erholen?

Ich war über Weihnachten ein paar Tage zu Hause in Güttingen und konnte Zeit mit meiner Familie verbringen. Am 26. Dezember reiste ich aber bereits wieder in meine Wohnung nach Belgien, um dort zu trainieren.

Wieso nach Belgien?

Mein Coach ist von dort. Ausserdem kann ich in Wetteren, das liegt ungefähr 50 Minuten von Brüssel entfernt, einen Snookerclub besuchen, bei dem ich jeden Tag mit meinem Coach üben kann.

Müssen Sie nicht mehr zur Schule gehen?

Im Sommer 2018 habe ich die Schule abgeschlossen. Jetzt strebe ich eine Profikarriere an. Ich entschied mich damals bewusst gegen eine Lehre oder eine weiterführende Schule, um mich voll auf das Snookertraining zu konzentrieren.

Wie sieht so ein Trainingsalltag für Sie aus?

Meistens habe ich erst um 19 Uhr Feierabend. Vorher bin ich eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Mein Coach in Belgien hat für mich die unterschiedlichsten Übungen zusammengestellt. So trainiere ich im Snookerclub mit verschiedenen Bällen und spiele Situationen, die ich an Turnieren erlebt habe, nochmals durch. In der Schweiz übe ich zu Hause an meinem eigenen Snookertisch. Kurz: Ich stehe auf, trainiere, esse und gehe wieder schlafen.

Haben Sie manchmal auch genug von Ihrem Sport?

Manchmal stören mich die langen Reisen. Das ist aber nicht oft der Fall, da ich weiss, dass ich mich danach wieder meiner Lieblingsbeschäftigung widmen kann.

Was gefällt Ihnen besonders an Snooker?

Ich mag die Atmosphäre an einem Spielturnier. Die Ruhe und auch das Geräusch der Kugeln, die in die Löcher fallen. Das habe ich besonders gerne. Ausserdem liebe ich es, den Nervenkitzeln an grossen Turnieren zu spüren.



Was bedeutet Ihnen der Sieg an der Schweizer Meisterschaft?

Seit ich in Belgien trainiere, habe ich einen grösseren Druck verspürt. Deswegen bin ich nun ziemlich erleichtert. Es war schon immer mein Traum, für den ich viel trainiert habe.

Haben Sie gross gefeiert?

Ein Bierchen habe ich schon getrunken. Kurz darauf ging es für mich aber schon wieder nach Belgien, um für das bevorstehende Turnier zu trainieren.

Was ist Ihr nächster grosser Traum?

Das nächste grosse Ziel ist England. Ich will dort wohnen und trainieren, um mit den Profis spielen zu können. Denn nur in England kann ich mein Ziel, einer Profikarriere nachzugehen, weiterverfolgen.