Der Fast-Food-König kommt nach Kreuzlingen Aus der «Chickeria»-Filiale wird ein «Burger King»-Restaurant. Am 24. Oktober ist Eröffnung.

Von aussen ist noch der alte Schriftzug zu lesen. Im Innern laufen die Umbauarbeiten in vollem Gange. Bild: Andrea Stalder

Am 4. Oktober schloss die «Chickeria» Kreuzlingen ihre Türen. Bereits am 24. Oktober werden hier die «Whopper» über den Tresen gehen. Im Frühling gab die Migros Ostschweiz bekannt, dass sie 12 der insgesamt 15 Chickeria Restaurants an die «Burger King»-Gruppe Schweiz (BKCH-Group) übergeben wird.

Da die Restaurants nicht komplett neu gebaut, sondern umgebaut werden, könne der Wechsel relativ schnell geschehen, erklärt Nils Engel, CEO der BKCH-Group. In nur 20 Tagen wechsle das Restaurant sein Gesicht. Der Umbauprozess gehe in den verschiedenen Standorten ähnlich vonstatten. Dies erleichtere die Planung zusätzlich. Für die Eröffnung ist kein grösserer Event geplant. Die Nachbarschaft werde Sonderangebote für die neue Filiale Kreuzlingen erhalten, fügt Engel hinzu.

Trotz der Nähe zu Konstanz sieht die BKCH-Gruppe das Restaurant in Kreuzlingen als Chance. «Wir sind stets bemüht, unseren Kunden verschiedene Menuvariationen, darunter auch regionale, zu bieten, sodass sie immer etwas Neues probieren können», erklärt Engel.