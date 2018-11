Der Eintritt ins Arboner Strandbad wird günstiger Die Stadt passt die Eintrittspreise im Schwimmbad und Strandbad auf die Saison 2019 hin an.

Schwimmen im Strandbad Arbon wird günstiger - dafür wird das Parkieren vor der Anlage kostenpflichtig. (Archivbild: Andrea Stalder)

(red) Die Eintrittspreise im Schwimmbad und Strandbad Arbon werden auf die Saison 2019 hin angepasst. Dies hat die Stadt gestern in einer Medienmitteilung bekannt gegeben. Da die Saisonabonnemente und 10er-Punktekarten auch im Seebad Romanshorn gültig seien, erfolge die Preisanpassung in Absprache mit der Stadt Romanshorn.

Preise sind mit Romanshorn abgesprochen

Auf die Badesaison 2018 hin waren die Preise der Einzeleintritte im Schwimmbad und Strandbad Arbon nur leicht angepasst worden. «Das kommende Jahr bringt eine umfassendere Anpassung», schreibt die Stadt. Diese erfolge in Abstimmung mit der Stadt Romanshorn, da das Schwimmbad Arbon und das Seebad Romanshorn in einem gemeinsamen Tarifverbund sind. Der Preis für Einzeleintritte ins Schwimmbad wird beibehalten. Gleich bleiben auch die Kosten der Saison-Abonnemente für Einheimische.

Weiter ist der Medienmitteilung zu entnehmen, dass die Preise der Saison-Abonnemente für auswärtige Gäste um rund 10 Prozent angehoben werden. Ebenso steigen die Preise der 10er-Punktekarten. Das Saison-Abonnement ist weiterhin im Schwimmbad und im Strandbad Arbon sowie im Seebad Romanshorn gültig.

Strandbad-Parkplatz wird neu bewirtschaftet

Neue Tarife wurden auch für das Strandbad Arbon definiert. «Da der bislang kostenlose Parkplatz ab 2019 bewirtschaftet wird, werden die Preise der Einzeleintritte und der 10er- Punktekarten für das Strandbad gesenkt, um einen Ausgleich zu schaffen», steht in der Mitteilung weiter geschreiben. Die Tageskarten für Erwachsene, Jugendliche und Kinder kosten künftig sechs, vier beziehungsweise drei Franken anstatt wie bisher acht, sechs beziehungsweise vier Franken. Alle Preise in der Übersicht können ab dem 1. Januar 2019 in der Verordnung zum Gebührentarif auf der Website der Stadt Arbon eingesehen werden. (red)