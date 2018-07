Der ehemalige Arboner Hauswart sieht seine Chancen intakt

Der Kenianer aus der Schweiz

ARBON. Peter Shehe lebt seit 20 Jahren in der Schweiz. Nächstes Jahr will er in seiner Heimatregion in Kenia Regierungschef werden. Der 57-Jährige will seinen Landsleuten Schweizer Tugenden beibringen und Firmen ansiedeln. Er rechnet sich gute Chancen aus.