Turnfest Seerücken 2700 Turnerinnen und Turner aus fast 120 Vereinen messen sich in verschiedenen Disziplinen – den Sieg holt sich der Dominator Zihlschlacht und Wigoltingen setzen sich im Vereinsturnen am Regionalturnfest Seerücken in Wilen-Neunforn durch.

Die Frauen von Illhart-Sonterswil beim Seilziehen. Mario Gaccioli

Insgesamt haben rund 2700 Turnerinnen und Turner aus fast 120 Vereinen am einzigen Turnfest im Thurgau teilgenommen.

Sie bestritten am Regionalturnfest Seerücken in Wilen-Neunforn im klassischen Vereinsturnen am Samstag einen dreiteiligen Wettkampf bestehend aus Turn-, Leicht­athletik-, Geschicklichkeits- und Nationalturndisziplinen.

Abhängig von der Teilnehmerzahl erfolgte eine Aufteilung in unterschiedliche Stärkeklassen. Zum Turnfestsieger erkoren wurde der Gewinner der ersten Stärkeklasse.

Starke Leichtathleten aus Zihlschlacht

Das gelang bei den Aktiven dem Dominator Zihlschlacht: Dessen Turner zeigten in den leichtathletischen Disziplinen eine starke Leistung, sodass sie sich trotz einiger Patzer im sonst sehr guten Barrenprogramm mit der Note 28,65 zum verdienten Festsieg turnten.

Hervorragende Dritte sind die Turnerinnen und Turner aus Gachnang-Islikon mit 26,80 geworden. In der zweiten Stärkeklasse verpassten die Turnerinnen aus Märwil den Sieg um nur gerade vier Hundertstel, während sich Müllheim den dritten Platz sicherte.

Die Neuwiler erturnten sich in der dritten Stärkeklasse den Bronzeplatz. Einen weiteren Thurgauer Sieg gab es in der fünften Stärkeklasse, in der Basadingen vor Tägerwilen dominierte.

Insgesamt zwölf Vereine absolvierten zudem den einteiligen Wettkampf in der Sparte Getu/Aerobic. Dort gewann Sommeri mit der ausgezeichneten Note von 9,50 vor Illhart-Sonterswil. Beide brillierten in der Team-Aerobic. Ebenfalls einen Thurgauer Sieg gab es im Fachtest Allround, den Bürglen vor acht Vereinen für sich entschied.

Im dreiteiligen Vereinswettkampf der Frauen und Männer sind knapp 40 Vereine in vier Stärkeklassen angetreten, wobei in der vierten Stärkeklasse mit 24 teilnehmenden Vereinen das grösste Teilnehmerfeld zu verzeichnen gewesen ist. In der ersten Stärkeklasse deklassierte Wigoltingen mit der Note 28,34 Thundorf und Sonterswil deutlich.

Die Barrenturner von Zihlschlacht. Mario Gaccioli

Märwil dominiert die zweite Stärkeklasse

In der zweiten Stärkeklasse schwang sich Märwil mit 28,66 obenaus und liess Brütten (ZH) und Müllheim hinter sich. In der dritten Stärkeklasse hatte Warth-Weinigen am Schluss die Nase mit 27,25 vorn und verwies Roggwil und Güttingen auf die den zweiten und dritten Platz.

Den Kategoriensieg der vierten Stärkeklasse holte sich Oberaach mit 27,84 relativ klar vor Balterswil und Hauptwil. Im einteiligen Vereinswettkampf sicherte sich der Heimverein Wilen-Neunforn den dritten Platz.

Regierungsrätin Monika Knill mit Matthias Haagen (OK-Präsident), Geri Wiesmann (OK-Präsident Jubiläum) und Karin König-Ess, Präsidentin des Thurgauer Turnverbands (von links), am Turnfest Seerücken in Wilen-Neunforn. Mario Gaccioli

50 Teilnehmende von PluSport am Start

Immer ein willkommener Gast am Turnfest sind die Behindertensportler von PluSport Thurgau. Unter den drei Vereinen mit 50 Turnerinnen und Turnern gewann Weinfelden I vor Amriswil I und Weinfelden III den dreiteiligen Vereinswettkampf.

Im Einzelwettkampf setzten sich der Weinfelder Remo Biedermann vor dem Amriswiler Peter Mayer und die Amriswilerin Julia Kuster vor der Weinfelderin Nadia Stauffer durch.