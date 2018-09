Der Bundesrat fährt mit dem Velo zum Schwaderloh-Schiessen

Am Sonntag, 30. September, gelangt im «Bäärenmos» bei Neuwilen zum 73. Mal das historische Schwaderlohschiessen zur Austragung. Es findet in der Nähe des Schlachtfeldes statt, wo am 11. April 1499 die Eidgenossen im Rahmen des Schwabenkrieges siegreich waren. Es gibt einen Gewehr-, einen Pistolen- und einen Militärwettkampf. Auf freiem Feld wird auf insgesamt 24 Scheiben gefeuert, je fünf Schüsse stehend, kniend und liegend. Als Novum darf man dieses Jahr die Teilnahme von zwei einheimischen Frauengruppen beim Pistolenschiessen betrachten. Die «Ladykracher» vom Damenturnverein treten gegen die «Knallerfrauen» vom Frauenturnverein an. Die Verantwortlichen der Schwaderloh-Kommission möchten sich auch neuen Trends öffnen. Das Programm beginnt am Sonntag um 8.30 Uhr mit einem ökumenischen Feldgottesdienst von Pater Josef Gander. Mit dabei ist auch eine Bläsergruppe der Musikgesellschaft Hugelshofen. Um 10.30 Uhr kommt der Umzug mit Bundesrat Ueli Maurer auf dem Velo und Schwaderlohmädchen Flavia Knill im «Bäärenmos» an. Dort warten die Tambouren und Fahnendelegationen der Stammsektionen und hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Militär. Nach dem Abschluss des Schiessens um 15.30 Uhr findet die Landsgemeinde mit den Festreden statt.

www.schwaderlohschiessen.ch