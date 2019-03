Der Bischofszeller Wochenmarkt geht in die 21. Saison

Der gewöhnliche Wochenmarkt findet jeweils am Samstag von 8.30 bis 12 Uhr auf dem Grubplatz statt – zum ersten Mal am 6. April. Ausserdem gibt es Märkte, die einem bestimmten Thema gewidmet sind. Den Anfang macht am 13. April (8.30 bis 15.30 Uhr) der Ostermarkt mit der gleichzeitigen Eröffnung der Osterbrunnen. Am 27. April (8.30 bis 15 Uhr) steht der Markt im Zeichen der dreirädrigen «Ape»-Motorroller von Piaggio. Am Markt vom 25. Mai wird um 10 Uhr der musikalisch umrahmte Anstich des Rosenbiers zele- briert; am gleichen Tag findet auch der Marktgass-Markt statt. Den Rosen- und Spezialitätenmarkt gibt es während der Rosen- und Kulturwoche zweimal: zunächst am 22. und 23. Juni und dann noch vom 27. bis 30. Juni. Der Kinderflohmarkt bereichert den Wochenmarkt am 31. August. «Entrümpeln macht Spass» heisst am Markt vom 28. September (8.30 bis 14 Uhr). Die Saison 2019 klingt am 23. November mit heissen Marroni und Glühwein aus. (st)