Der Bischofszeller Otto Raymann holt die Goldene Feder Der Schreibwettbewerb «SchreibLust» wurde im Rahmen einer «LeseNacht» aufgelöst, die Gewinner wurden vorgestellt. Das Ergebnis wurde vom Publikum klar bestätigt. Barbara Hettich

Otto Raymann überzeugte auch das Publikum und wurde gleich zweifach ausgezeichnet. (Bild: Barbara Hettich)

Es war ein Abend des Wortes. Die Band «Knuts Koffer» um Sänger Frédéric Zwicker, sorgte mit groovigem Sound und aberwitzigen Texten für den passenden musikalischen Auftakt zur Preisverleihung «SchreibLust & LeseNacht».

Organisatorin Charlotte Kehl von der Buchhandlung «Bücher zum Turm» begrüsste am Samstagabend im voll besetzten Bistro zu Tisch die Gäste und Tabea Steinmann und Jonas Bissig stellten in kurzen Interviews die fünf Auserwählten vor, die nacheinander am Lesepult auf der Bühne Platz nehmen durften und dem Publikum ihre eingereichten Geschichten präsentierten.

Er findet eine späte Liebe

Mit der Geschichte «Unter dem Apfelbaum» erzählte Martina Cavelti aus Frauenfeld die Geschichte ihres Grossvaters, der mit 70 Jahren noch lesen lernte und eine späte Liebe fand. Katharina Michel aus Dozwil erzählte in ihrem Beitrag unter dem Titel «Später vielleicht» von einem Maturanden, der in einem Aufsatz das Schulsystem kritisch hinterfragte und dafür vor den Rektor zitiert wurde.

Auch Urs Welte aus Hauptwil ist für seine Geschichte «Eine Physiklektion» in die Figur eines Maturanden geschlüpft, der die Relativitätstheorie mit einem nach Zitrusfrüchten duftenden Date vermischte. Für seine Geschichte wurde er von der Jury mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Martina Huber aus Sulgen hat gekonnt und sehr humorvoll über eine Jugendliebe geschrieben, welche vom Jüngsten Gericht, respektive dem Vater erfolgreich unterbunden wurde. Für ihre Geschichte unter dem Titel «Man sieht alles von oben» wurde sie von der Jury mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Der Tod des Vaters erlöst das Kind

Wortgewaltig erzählte der Gewinner Otto Raymann seine Geschichte «Lies vor». Die Geschichte eines Kindes, das unter dem tyrannischen Vater leidet und dessen Tod ihm Erlösung bringt. «Mit seiner Sprache hat Otto Raymann gekonnt Stimmungen aufleben lassen», würdigte Jurymitglied und Schriftstellerin Michèle Minelli die Arbeit des Bischofszellers und gratulierte ihm zum ersten Preis.

Otto Raymanns Geschichte hat auch mehrheitlich das Publikum überzeugt, mit Freude durfte er deshalb die begehrte Trophäe «Goldene Feder» in Empfang nehmen.