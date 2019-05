Der beste Drittklässler kommt aus Kreuzlingen Der Schüler Loris Sedlmeyer hat den schweizweiten Mathematik-Wettbewerb der 3. und 4. Klassen gewonnen.

Der Drittklässler Loris Sedlmeyer erhält von Schulleiter Sebastian Schaad das Diplom des Känguru-Mathewettbewerbs. (Bild: PD)

(pd) Jedes Jahr wird im Schulzentrum Seetal in Kreuzlingen der Mathematik-Wettbewerb Mathe-Känguru durchgeführt. Die Fachlehrerin für Begabungsförderung, Gabi Thür, initiierte vor einigen Jahren die Idee dazu, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Kategorie 3. und 4. Klasse kam Loris Sedlmeyer auf den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz folgte ihm Tyren Gebert. In der Kategorie 5. und 6. Klasse gewann Céline Bürgi. Auf dem zweiten Platz klassierte sich Annika Markstaller. Den dritten Platz erreichte Nele Pape.

In der Schweiz nahmen 602 Schulen am Wettbewerb teil. Loris Sedlmeyer (Klasse Räber) bekam eine besondere Auszeichnung, da er als einziger Drittklässler der ganzen Schweiz alle Aufgaben ohne Fehler lösen konnte. Die Schulleitung durfte ihm ein Diplom mit einer Münze aus Echtgold übergeben.

Über sechs Millionen Teilnehmer weltweit

«Känguru der Mathematik» ist ein mathematischer Multiple-Choice-Wettbewerb für rund sechs Millionen Teilnehmende in vielen europäischen und aussereuropäischen Ländern. Er wird einmal jährlich am dritten Donnerstag im März gleichzeitig durchgeführt und als Klausurwettbewerb an den Schulen (unter Aufsicht) geschrieben, heisst es in der Mitteilung.

Diese Veranstaltung hat das Ziel, die Freude an der Beschäftigung mit der Mathematik zu wecken und zu festigen, und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht zu fördern. Es müssen in 75 Minuten 24 Aufgaben für die Klassenstufen 3 und 4 oder 5 und 6 gelöst werden. Als Hilfsmittel darf Notizpapier eingesetzt werden. Der Verein «Känguru Schweiz» ist der Organisator des Wettbewerbs.