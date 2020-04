Der aus Erlen stammende Alexander Blum engagiert sich in Honduras Das Hilfswerk Casa Girasol ist in der Coronakrise für viele Menschen im mittelamerikanischen Staat überlebenswichtig.

Ein honduranischer Bub hat eine Mahlzeit und ein Getränk bekommen. Bild: PD

Seit 2006 betreut das Team von Casa Girasol Kinder in Heimen und auch Menschen, die im mittelamerikanischen Staat Honduras auf der Müllhalde leben und arbeiten. Angesichts der unsäglichen Zustände hat Casa Girasol alle Aktivitäten auf Nothilfe umgestellt.

Menschen sind sich selber überlassen

In den nächsten Wochen wird man vor allem versuchen, den Hunger zu stillen. In Honduras wachsen die Fallzahlen noch langsam an. Dennoch trifft die Coronakrise das mittelamerikanische Land mit voller Wucht.

«Der Staat erlässt Verbote, bietet aber keine Lösungen. Die Menschen sind sich selbst überlassen», sagt Alexander Blum. «Wir müssen jetzt handeln, wenn wir das Leben dieser Menschen retten wollen. Schon vor der Pandemie hatten die Krankenhäuser keine Schmerzmittel», erklärt Blum.

Blum löst sein Versprechen ein

Die Lebensmittelbeschaffung in Zeiten der absoluten Ausgangssperre ist eine Herausforderung. Inzwischen hat Blum eine Ausnahmebewilligung. Da Casa Girasol direkt Spenden sammelt und die Einkäufe selbst erledigen kann, vergehen bis zur Auslieferung der Nahrungsmittel nur ein bis zwei Tage.

Alexander Blum wird vorerst in Honduras bleiben: «Ich habe versprochen, dass wir alles Menschenmögliche tun werden, um dort zu helfen, wo die Not am grössten ist. Direkt vor Ort kann ich dieses Versprechen erfüllen.»