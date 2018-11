Der Arboner Klarahof muss weichen Trotz leerer Flächen in örtlichen Ladenzentren will die Vögele Immobilien Gruppe das Grossprojekt «Stadtmitte 2020» realisieren. Man munkelte, dass sich die Investoren zurückzögen. Max Eichenberger

Ohne Abstriche will die Vögele Immobiliengruppe (links VR-Präsident Paul Vögele) das Projekt «Stadtmitte 2020» realisieren. Bild: Max Eichenberger

Unvermietete Flächen im neuen Hamel-Markt und entleerte Verkaufslokale im Obergeschoss des Einkaufszentrums Novaseta: Der Arboner Detailhandel ist eher im Rückwärtsgang als auf Wachstumskurs. In der Altstadt haben Ladengeschäfte seit langem Mühe, die Kundschaft bei der Stange zu halten. In Zeiten der boomenden Online-Konkurrenz und des nur zögerlich abflauenden Einkaufstourismus ist das Retailgeschäft stark unter Druck. Das ist, nur schon mit Blick nach St.Gallen, kein lokales Phänomen.

Da mag es nicht verwundern, dass sich hartnäckig das Gerücht hält, die Vögele Immobilien Gruppe schubladisiere das geplante und im August letzten Jahres vorgestellte Überbauungsprojekt «Stadtmitte 2020». Damals zeigte sich Verwaltungsratspräsident Paul Vögele zuversichtlich, dass Gestaltungsplan und Bauprojekt Mitte 2019 die Genehmigungshürden genommen haben würden. Mit der Fertigstellung der 70-Millionen-Überbauung (Gesamterstellungskosten), so kündigte er vorbehältlich des nicht berechenbaren Verfahrenstempos an, sei 2021/22 zu rechnen.

Das Dementi aus Pfäffikon

Gut vierzehn Monate herrscht seither Funkstille – sowohl von Seiten der Investoren wie der Stadt und dem Kanton hörte man nichts mehr. Dem Kanton war vor Jahresfrist der Gestaltungsplan über das 10000 Quadratmeter umfassende Areal zur Vorprüfung eingereicht worden. Stattdessen machte das aus Kreisen des Detailhandels genährte Gerücht eines Rückzugs die Runde. Das Dementi kam auf Nachfrage hin unmissverständlich: Die Vögele Immobilien AG halte an ihrer Arealentwicklung «Stadtmitte 2020» zwischen Novaseta, Rosengarten und Hamel fest. Und zwar ohne Abstriche. Seit der Präsentation der Proktstudie im Sommer 2017 und der Eingabe des Gestaltungsplans zur Vorprüfung seien «keine wesentlichen Änderungen am Projekt vorgenommen worden», lässt Vögele zudem verlauten.

Es bleibt demnach beim bekannten Konzept einer Mischnutzung: Detailhandel im Erdgeschoss sowie Dienstleistungen und Büros in einem zweiten Sockelgeschoss, darüber verschiedene Wohnformen. Im Fokus hatte man vorletzten Sommer auch Menschen im dritten Lebensabschnitt («Wohnen im Alter»). In diesem Markt haben schon die Baufreunde Zürich im Saurer WerkZwei den Schuh drin. Vorgesehen in der Überbauung «Stadtmitte 2020» sei eine Bruttogeschossfläche von 30000 Quadratmetern, bekräftigt Vögele. Darin eingerechnet sei auch die Erweiterung der bestehenden Hamel-Tiefgarage unter dem Bushof.

Post vom Kanton noch diesen Monat erwartet

In einem längeren Verfahren hatte Vögele das Areal zwischen St. Gallerstrasse, Klarastrasse/Novaseta, Bushof/Hamel und dem länglichen NLK-Webschiffkreisel arrondiert. Den Weg hatte letztlich die Eigentümerschaft eines dritten inzwischen abgebrochenen Häuschens an der Chaletstrasse freigemacht.

Bald soll es vorwärts gehen. Vögele erwartet nämlich, dass die Stadt Arbon noch in diesem Monat die Rückmeldung des Kantons zum Gestaltungsplans erhalten wird. «Sobald die Stadt den Gestaltungsplan, der dem fakultativen Referendum unterliegt, verabschiedet, wird in Koordination mit der Stadt die Bevölkerung im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens informiert.» Die Investoren rechnen mit einer Planungsphase bis Herbst 2019 – und danach mit einer Realisierungsphase von eineinhalb bis zwei Jahren.

Bisherige Mieter wollen in neues Zentrum

Der Klarahof, früherer Standort des Coop (heute unter anderem Interdiscount, Dosenbach), und der frühere Oscar Weber (Tally Weijl, Seeapotheke) würden dem Neubauprojekt weichen. Die bisherigen Mieter hätten schon in der Evaluierungsphase signalisiert, als Mieter ins neue Zentrum siedeln zu wollen. Vögele bestätigt, dass zahlreiche Gespräche mit interessierten Mietern zu den geplanten Nutzungen geführt worden seien. Grundsätzlich würden aber keine Namen potenzieller Mieter kommuniziert, bevor die Mietverträge nicht rechtskräftig seien. So bleibt es eine offene Frage, wer als «Grosser» in die Stadtmitte ziehen und wer ein möglicher Gastropartner sein wird.