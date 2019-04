Der Amriswiler Oli Twist will durch den Kanton touren Florian Rexer und Andreas Müller stellen ihr neues Theaterprojekt vor. Es wird im Rahmen von Wintertheater on Tour inszeniert. Rita Kohn

Florian Rexer, Diana Gutjahr und Andreas Müller stellen das Theaterprojekt vor. (Bild: Rita Kohn)

Dass sie es können, haben Florian Rexer und Andreas Müller schon mit dem fahrenden Kleintheater «Verschwindibus» bewiesen. Jetzt steht eine neue Produktion auf dem Plan: «Oli Twist». Auch dieses Theater soll auf Tour gehen, wenn auch nicht als Theater im Bus. «Wir möchten in charmanten Lokalitäten spielen», sagt Regisseur Florian Rexer bei der Pressekonferenz am Dienstag. Damit steht fest: Nicht in Frage kommen Turnhallenbühnen.



Das Theaterstück soll das ganze Altersspektrum ansprechen. «Wir machen kein Kinderstück oder Märchentheater, sondern planen eine Produktion, die von den Kindern bis zu den Erwachsenen in Bann ziehen soll», betont Rexer. Die Adaption des Klassikers «Oliver Twist» von Charles Dickens habe sehr viel Potenzial.



WAM und Diana Gutjahr teilen sich Patronat

Das Patronat haben zwei bekannte Persönlichkeiten übernommen: Schauspieler Walter Andreas Müller und die Thurgauer Nationalrätin Diana Gutjahr. Für die Politikerin ist das Engagement auf kultureller Ebene neu. Bisher hat sie sich vor allem für den Sportbereich eingesetzt.

Doch der Besuch der Schlossfestspiele Hagenwil hat Diana Gutjahr aufhorchen lassen. «Ich habe gesehen, wie das Theater zur Entschleunigung beiträgt», sagt sie. Sie sei beeindruckt und angetan. An diesem Projekt fasziniere sie vor allem die Mischung. Denn auf der Bühne stehen sollen nicht nur Profischauspieler, sondern auch Laien, allen voran Kinder.

Amriswil wird Premierenort

Dass sie auf Diana Gutjahr gekommen seien, komme nicht von ungefähr, sagt Florian Rexer: «Wir haben bewusst nach Personen gesucht, die durch ihre positive Ausstrahlung überzeugen können.» Er freue sich, dass sie die Amriswiler Politikerin ins Boot hätten holen können. Denn Amriswil wird Premierenort sein.



Für Florian Rexer wie für Andreas Müller steht fest, dass das Stück, das im Rahmen des Wintertheaters on Tour entstehen wird, nicht einfach die Geschichte eines Strassenkindes in London wiedergeben soll, sondern auch in Amriswil selber stattfinden könnte. «Es gibt auch hier Kinder, die in solchen Umständen leben», sagt Florian Rexer und fügt an: «Wir wollen zwar einen Bezug zur Realität schaffen, aber weder mit einer übertriebenen Modernität auffallen, noch den Moralfinger heben.» Das Stück solle das Publikum zum Nachdenken anregen, aber vor allem auch unterhalten.

Casting im Mai oder Juni

Noch ist das Ensemble nicht bestimmt. Es wird im Mai oder Juni ein Casting geben, damit die Proben gleich nach den Sommerferien beginnen können. «Wir suchen Laien aus dem ganzen Kanton, die mitmachen möchten», verrät Florian Rexer schon jetzt.

Eine Besonderheit der Produktion wird die Zusammenarbeit mit Chören von dem jeweiligen Spielort sein. «Das lässt sich sehr gut kombinieren», sind sich Florian Rexer und Andreas Müller sicher. Das Konzept überzeugte unter anderem auch schon den Kanton, der bereits einen finanziellen Beitrag an die neue Produktion gesprochen hat.