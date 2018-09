Der alte Mann und die Tankstellen Dass die 50. Ausstellung von Willi Oertig im «Löwen» Sommeri stattfindet, ist kein Zufall. An diesem Ort präsentierte der Kunstmaler aus Kradolf seine Bilder schon vor einem Vierteljahrhundert. Morgen ist Vernissage. Manuel Nagel

Kunstmaler Willi Oertig posiert vor dem «Löwen» in Sommeri, wo er morgen Samstag Vernissage seiner 50. Ausstellung feiert. (Bild: Manuel Nagel)

Wasser ist auf seinen Bildern häufig zu sehen – und wie ein Wasserfall sprudelt es auch aus Willi Oertig heraus, wenn man sich mit ihm unterhält. Der 71-Jährige ist kaum zu bremsen. «Ich bin laut», beschreibt er sich selber. Er weiss, dass er aneckt, dass er unkonventionell ist. Eine spannende und vielseitige Persönlichkeit, von der ein Gesprächspartner in kurzer Zeit unheimlich viel über ihn erfährt.

Dass Willi Oertig einst gar in der Schweizer Junioren-Fussballnati gespielt und einen Vertrag mit den Grasshoppers unterzeichnet hatte, ist nur eine dieser vielen Anekdoten aus dem Leben des gebürtigen Affoltemers aus der Stadt Zürich.

An erster Ausstellung gleich alle Bilder verkauft

Eines Tages hatte er genug, «am Galgen hochzuspringen, um Kopfbälle zu machen», erzählt Oertig. «Ich habe in meiner Karriere eh nur ein Kopfballtor erzielt. Ich war eher ein Strafraumstürmer wie Gerd Müller.» Sein Trainer liess Oertig – nur 1,65 Meter gross – an einem Pendel mit Ball hochspringen. Das wollte er nicht mehr. Er wollte malen.

Als er mit 18 Jahren anfing mit seinen Ölbildern, da war es für ihn ein Hobby. Vor allem Strassen und Häuser waren die Motive seiner ersten hundert Bilder. «Ich habe die halbe Stadt Zürich gemalt», sagt Oertig lachend. 1971, mit 24 Jahren, präsentierte er das erste Mal seine Bilder an einer Ausstellung – und verkauft alle. Von da an wusste Willi Oertig, dass er mit Malen Geld verdienen wollte und auch konnte, obwohl einst der Berufsberater herausfand, dass Oertig farbenblind ist.

260 seiner Bilder zeigen den Thurgau

Mittlerweile umfasst das Werk des Malers mehr als 1100 Ölbilder und 260 davon mit einem Thurgauer Motiv. Sie sind entstanden, seit er vor einem Vierteljahrhundert aus dem Zürcher Oberland nach Kradolf gezogen ist. Da hat er die Schönheit des Bodensees entdeckt und oft auf die Leinwand gebracht. «Ich bin aber kein Heimatmaler», sagt Oertig bestimmt. Zu seinen Sujets zählen vor allem Tankstellen, Bahnhöfe, Telefonzellen und Barrieren – aber auch Metrostationen in Paris und Wiener Strassenbahnen.

Seine Bilder kommen an, auch wenn Willi Oertig nie Malunterricht hatte. Er brachte sich alles selber bei. Nicht ohne Stolz erzählt er, dass drei der fünf Thurgauer Regierungsräte Bilder von ihm besitzen. Oertig führt genau Buch, wo seine Werke sind. Ein Bild des Bahnhofs Kradolf hänge in Nürensdorf, ein anderes in Bern. Auch der finnische Eishockeytrainer Pekka Rautakallio habe mal ein Bild gekauft.

Vernissage mit Musiker Goran Kovacevic Morgen Samstag beginnt im Löwen Sommeri die Ausstellung von Willi Oertigs Bildern und sie dauert noch bis zum 25. November. Die Vernissage fängt um 12 Uhr an, der Künstler wird ebenfalls von 12 bis 17 Uhr anwesend sein. Musikalisch wird die Vernissage begleitet vom bestens bekannten Akkordeonisten Goran Kovacevic. Er musiziert von 13.30 bis 15.30 Uhr. (man)

Finanziell gehe es ihm gut, gibt Oertig freimütig zu – und er überlegt dabei, welchen seiner Hüte er für das Fotoshooting mitnehmen soll. Nicht ohne Ironie fällt deshalb die Wahl auf die graue Mütze der italienischen Finanzpolizei, die er einst von einer Reise aus Italien mitbrachte.

Willi Oertig mag es zwar zu reisen, «aber», so sagt er, «am wohlsten fühle ich mich in meinem Atelier in Kradolf, wenn ich meine Bilder malen und dazu laut Rockmusik hören kann».