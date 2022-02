Dauerbaustelle Romanshornerstrasse in Kreuzlingen bleibt zwei Wochen komplett gesperrt Die Gesamtsanierung der Romanshornerstrasse ist in vollem Gang. Nun steht die Werksanierung an. Diese erfordert im Bereich Tanneggstrasse ab kommendem Montag, 21. Februar, eine Vollsperrung der Strasse für zwei Wochen.

Die Romanshornerstrasse vor Beginn der Sanierung. Bild: Mario Testa

(11. August 2022)

Seit August 2021 sind die Bauarbeiten an der Romanshornerstrasse in Kreuzlingen in vollem Gang. Die Arbeiten starteten am Blauhausplatz und bewegen sich ostwärts bis zum Ziilkreisel. «Dank der optimalen Wetterbedingungen schreiten die Bauarbeiten planmässig voran», heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen.

Die Gesamtsanierung der Romanshornerstrasse umfasse auch den Ersatz der Werkleitungen für Gas, Wasser und Strom. «Aufgrund der komplexen Situation im Bereich Tanneggstrasse ist eine Vollsperrung der Romanshornerstrasse unumgänglich.»

Anwohnerinnen und Anwohner wurden bereits informiert

Vorausgesetzt, die Witterungsverhältnisse lassen es zu, starten die Bauarbeiten am kommenden Montag, 21. Februar. «Ab diesem Datum ist die Durchfahrt während zweier Wochen nicht möglich», heisst es weiter. Die Anwohnerinnen und Anwohner der Romanshornerstrasse seien bereits informiert worden.

Energie Kreuzlingen und alle beteiligten Bauunternehmen dankten allen Verkehrsteilnehmenden für das Verständnis und für die Einhaltung der Signalisation. (red)