Das Wetter kann auch zu schön sein Die aktuelle Hitzewelle wirkte sich auch auf die Rosen- und Kulturwoche aus. Die Besucherzahlen der Vorjahre wurden heuer nicht erreicht. Der Stimmung tat es keinen Abbruch, das OK ist zufrieden. Georg Stelzner

Bernhard Bischof, OK-Präsident der Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche, zieht in der Marktgasse Bilanz. (Bild: Georg Stelzner)

Die diesjährige Rosen- und Kulturwoche ist Geschichte, die Abbau- und Aufräumarbeiten nähern sich bereits dem Ende. Die 18. Auflage der grössten Rosenschau der Schweiz war aber eine aussergewöhnliche und wird Besuchern, Ausstellern und Orga- nisatoren noch lange in Erinnerung bleiben. Es waren die sehr hohen Temperaturen, welche der Veranstaltung ihren Stempel aufdrückten und zu einer ungewollten Premiere führten.

Erstmals wurde ein Konzert, das unter freiem Himmel stattfinden sollte, nicht wegen eines schlechten, sondern aufgrund des zu heissen Wetters verlegt: Die Brass Band Eglisau spielte am neunten und letzten Tag nicht auf der sonnenüberfluteten Rathausbühne, sondern in der Pe- lagiuskirche. «Am Nachmittag wäre es in der Marktgasse einfach zu heiss gewesen», begründet OK-Präsident Bernhard Bischof den Standortwechsel. In den Tagen zuvor hatten zwei Personen die Hitze nicht mehr ertragen und medizinische Hilfe benötigt. Eine Änderung war bereits am Sonntagvormittag angeordnet worden, als man den Auftritt der Blaskapelle Thurgados um eine Stunde vorverlegte. Die extremen klimatischen Bedingungen haben laut Bischof zu einem Rückgang der Besucherzahl um zehn Prozent oder rund 4000 Personen geführt und damit auch zu einer finanziellen Einbusse. Man verfüge aber über genügend Reserven, beruhigt der OK-Präsident und gibt zu bedenken, dass ein Dauerregen negativere Auswirkungen gehabt hätte.

Die heissen Tage praktisch unbeschadet überstanden haben die Rosen. «Man musste sie nur mehr giessen, wobei die Gestalter vom Stadtgärtner unterstützt wurden», sagt Bischof.

Ferienstimmung prägt Rosenschau

Anklang fand einmal mehr auch das Kulturprogramm, das mit dem Konzert des weltbekannten Tölzer Knabenchors gleich am ersten Tag mit einem Höhepunkt aufwartete und zu einem Grossaufmarsch von Liebhabern des Chorgesangs führte. «Die Verantwortlichen und die jungen Sänger haben es genossen, in Bischofszell aufzutreten – sowohl am Eröffnungskonzert als auch anlässlich des Festgottesdienstes», weiss Bischof. Seine Hoffnung, dass es dereinst zu einem Wiedersehen in der Thurgauer Rosenstadt kommen wird, ist verständlich. Eine besondere Freude bereiteten dem OK-Präsidenten auch die Auftritte des Thurgauer Festchors und des Bläserensembles Generell5. «Der erstmals durchgeführte Prinzessinnentag ist ebenfalls ein durchschlagender gewesen», führt Bischof aus. 70 Mädchen im Alter von vier bis zehn Jahren hätten sich riesig über das gestickte Diadem gefreut und durch ihr Erscheinungsbild das Publikum entzückt.

So fällt die Bilanz des OK- Präsidenten am Ende trotz der meteorologischen Erschwernisse positiv aus. Bischof schwärmt geradezu von der guten Stimmung während der gesamten Veranstaltung: «Ich fühlte mich, als hätte ich Ferien, und viele Besucher haben es gleich empfunden.»