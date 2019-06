«Das war eine überhitzte Sache»: Uttwils abtretender Gemeindepräsident bezieht auch Stellung zu heiklen Themen Türkentheater, übervolle Mehrzweckhalle und ein überraschender Abgang: Stephan Goods ehrliche Art in Zusammenhang mit den bewegenden Geschehnissen im Dorf während seiner Amtszeit kommt in der Bevölkerung gut an.

Tanja von Arx

Stephan Good im Gemeindehaus. (Bild: Donato Caspari)

Es war doch einiges los in Uttwil während der vier Jahre Ihrer Legislatur. Hatten Sie sich das Amt so vorgestellt?

Stephan Good: Nicht ganz. Die grösseren Themen Ortsplanung und Mehrzweckhalle waren mir bekannt. Allerdings sind andere hinzugekommen, was ich so nicht abschätzen konnte.

Welche denn?

Das Ganze mit der Gated Community, und dann besonders die Aufführung des türkischen Theaterstückes.

Sie sprechen an, wie Primarschüler aus St.Gallen eine Schlacht nachgespielt haben und die Medien schweizweit Alarm schlugen.

Ja, genau. Ich muss dazu sagen: In der Gemeinde selbst war das gar kein Thema. Die Schule hatte, wie in vergangenen Jahren auch schon, die Mehrzweckhalle gemietet. Wieso das medial so aufgebauscht wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Die Erfahrung zeigte aber, wenn es mal in den Medien ist, dann ist es extrem schwierig Gegensteuer zu geben. Diesbezüglich waren wir als Gemeindebehörde gefordert.

Wie beurteilen Sie die Situation im Nachhinein?

Es war eine überhitzte Sache, die eigentlich gar keine war. Das Ganze ist wieder abgeflaut. Heute ist unsere Verwaltung sensibilisiert und man schaut genauer hin bei Anfragen von auswärts.

Zur angesprochenen «Gated Community»: Medial wurde ja jetzt eine Verzögerung bekannt.

Das war auch so eine mediale Geschichte. Wir als Gemeinde haben gesagt: «Grundsätzlich ist es ja eine tolle Sache, wenn da unten das brach liegende Land überbaut wird.» Unser Hebel war, dass wir einen Gestaltungsplan darüber gelegt haben. Der Bau als solcher von Seiten Inhaber und Architekten entspricht dem Gestaltungsplan. Dann wurde das so gross gebracht, ist ja noch verrückt.

Was stört Sie daran?

In anderen Regionen der Schweiz gibt es auch keinen direkten Zugang zu Wohnbauten und in dem Sinn abgeschottete Gelände. Etwa in Richtung Arbon. Wichtig ist, dass in Uttwil für die Öffentlichkeit der Zugang zum See gewährleistet ist. Und dass das Gelände auch heute schon umzäunt ist. Dann eben die kürzlich kommunizierte Projektänderung: In meiner Amtszeit wurden keine Projektänderungen eingereicht, ob dies nun geschehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Es kann also noch eine Weile dauern, bis die ersten Wohnungen bezogen werden.

Noch zum Bau der neuen Mehrzweckhalle, den Sie ebenfalls angesprochen haben: Die Gemeindeversammlung hat das Sieben-Millionen-Projekt versenkt.

Der Souverän hat das so entschieden. Jetzt geht es an wieder zu planen. Es ist das Projekt des neuen Gemeindepräsidenten und der Behörde. Hätten wir es durchgebracht, wäre das eine coole Sache gewesen. An meiner letzten Gemeindeversammlung hat die Gemeinderätin denn gesagt: «Jetzt zieht’s mir wieder an den Rücken.» Die Halle ist in einem schlechten Zustand.

Demnach geht’s zurück auf Feld eins?

Jetzt muss man wieder planen, das kostet Zeit, Geld und Engagement, man muss schauen: Wo, wie...? Es war eine denkwürdige Versammlung mit über 300 Leuten. Die Mehrzweckhalle ist aus allen Nähten geplatzt.

Das hatten wir ebenfalls im Blatt: Der Bau ist nicht zeitgemäss, der Schutz nicht gewährleistet.

Es gibt einfach zu wenig Platz, auch für Vereine und Veranstaltungen. Was mich da befremdet hat, ist, dass Leute dort waren, die ich nie mehr gesehen habe. Sie haben dagegen gestimmt und sind dann vom Radar verschwunden.

Bleiben wir bei den Leuten: Welche Rückmeldungen aus dem Dorf hatten Sie auf die Bekanntgabe hin, dass Sie sich für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stellen?

Ich hatte schriftliche Reaktionen: «Ich bedauere es, gut gemacht» und so, andere auch aus Romanshorn sagten: «Starke Leistung, gut, wenn man hinstehen kann und sagen: ‹Doch...›, wenn es nicht passt und man die Kompetenzen nicht hat».

Ihre Ehrlichkeit kam demnach gut an?

Ja... Es ist nicht mein Ding, dann ist für mich klar, dass ich mich bedanke und gehe. Ich habe lang und breit überlegt: «Soll ich anhängen? Soll ich nicht?» Den Entscheid habe ich nie bereut. Deshalb wohl nicht nur der Tenor: «Extrem schade, aber wir verstehen», sondern es gab auch keine Fragen danach, ob es denn in der Behörde nicht funktioniert hätte. Bedauern, Verständnis und Akzeptanz haben mich sehr positiv gestimmt.

Sie wurden damals ja auch deutlich gewählt, nicht zuletzt wegen Ihrer Verbindung zur Feuerwehr.

Ich muss schon sagen: Die Arbeit habe ich immer gern gemacht. Es ging um Themen, mit denen man sonst nie in Berührung kommt, und ich habe spannende Leute kennenlernt. Ich nahm Augenscheine mit Parteien, verhandelte und war vor Ort, beantwortete Anfragen zu Festen, es wurde nie langweilig. Die beste Sache am Amt ist das breite Spektrum an Tätigkeiten, vom Unterflurcontainer bis hin zu Bewilligungen.

Welches waren weitere positive Aspekte?

Das Leben in der Gemeinde, die Erwartungen an die Behörde zu spüren, das war extrem bereichernd. Uttwil hat ein tolles Team auf der Verwaltung, dienstleistungsorientiert und man schaut, dass die Anliegen der Bürger angemessen bearbeitet werden. Es hat mich beeindruckt, wie alle jeden Tag das Beste geben.

Welches waren die weniger erfreulichen Sachen?

Vielleicht die Digitalisierung. Ich habe Mails erhalten, bei denen ich sagen musste: «Was ist jetzt das Problem?»

Zum Beispiel?

Wir haben die Entsorgungsstelle neu gestaltet. Da kam das EW und fragte: «Können wir ein Trafohäuschen hinstellen wegen der Versorgung?» Wir sagten Ja und haben alles auf die formale Ebene gebracht. Und wieder kam eine Mail: «Herr Good, ich sehe, dass Sie bauen, erstens was, und ist das rechtens?» Die Person hat einen deutschen Lastwagen gesehen. «Ist das jetzt Usus? Gerne erwarte ich Ihre baldige Antwort.» Sowas ist anstrengend. Oder Reklamationen, weil Kinder ans Goal «getschuttet» haben und die Gemeinde hierfür Verantwortung übernehmen soll. Etwas ganz Mieses habe ich aber nicht erlebt. Ich habe gut geschlafen, vielleicht bin ich zwischendurch einmal aufgewacht.

Ich frage jetzt nicht, von wem Sie geträumt haben (lacht). Was machen Sie jetzt?

Ich habe während meiner Amtszeit in St.Gallen als Laufbahnberater gearbeitet, sprich mit Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können. Die 50 Prozent stocke ich im September auf 80 auf. Im Sommer mache ich noch Ferien, da nicht viel läuft. Ich hatte das Glück, dass ich wirtschaftlich nie Bedenken hatte, da mein Arbeitgeber eine Pensenerhöhung signalisierte.

Werden Sie sich weiterhin am politischen Leben in Uttwil beteiligen?

Ich werde meinen Bürgerpflichten nachkommen und nach Möglichkeit an die Gemeindeversammlungen gehen. In aktuelle Geschäfte werde ich mich aber nicht einmischen.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?

Gutes Gelingen in allem, was er macht. Er wird seinen Weg gehen mit Uttwil und Uttwil mit ihm. Ich kann guten Gewissens sagen, dass ich ihm eine aufgeräumte Gemeinde übergebe. Ich gehe im Guten, habe extrem viel gelernt und dafür bin ich dankbar.