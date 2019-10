Das Vivala vergräbt mit dem Grundstein Handabdrücke für die Ewigkeit

An der Grundsteinlegung für das erste neue Wohngebäude übernahmen die Vivala-Bewohner in Weinfelden das Schaufeln. Mit dem Akt beginnt ein grosses Bauprojekt, das in den kommenden Jahren rund 40 Millionen Franken kosten wird.