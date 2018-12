Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen konzertierte für den guten Zweck Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen spielte in Bottighofen begeisternd und unterstützt damit freiwillige Helfer im Spital. Erwin Schönenberger

Vereinsvorstand Christian Schärer bedankt sich bei Dirigent Stefan Roht. (Bilder: Erwin Schönenberger)

Das Symphonische Blasorchester SBO Kreuzlingen zeigte am Samstag, dass es nicht nur ein grosses musikalisches Engagement hat, sondern auch den Mitmenschen für ihren uneigennützigen Einsatz danken möchte. Das Konzert im Dorfzentrum Bottighofen stand unter dem Titel «Luminosa», und der Erlös der freiwilligen Kollekte diente der Unterstützung des gemeinnützigen Vereins Mensch & Spital, bei dem freiwillige Helferinnen und Helfer den Patienten im Kantonsspital und der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich machen. Doch auch ohne diese schöne Geste wäre der Saal voll gewesen, ist das SBO doch das Spitzen-Blasorchester, das weit herum höchstes Ansehen geniesst.

Dirigent Stefan Roth.

Hochstehend und packend

Das SBO Kreuzlingen nimmt im Juni am Kantonalen Musikfest in Kradolf-Schönenberg teil. Dieser Auftritt warf auch im Programm seine musikalischen Schatten voraus. Mit der «Festlichen Ouverture» von Stephan Jaeggi erfolgte für Orchester und Publikum der gelungene Einstieg in die Welt der zeitgemässen Blasmusik. Und dann entführte Dirigent Stephan Roth die Zuhörer in die Welt der griechischen Mythologie mit «El Jardín de las Hesperides» des spanischen Komponisten José Suñer Oriola. Das dramatische Werk faszinierte durch mystische Klänge und schön herausgearbeitete Melodien. Alles in Dynamik und Interpretation in einer Qualität, die packte und restlos überzeugte. Herrlich mitzuerleben, wie das Orchester unter der souveränen Leitung von Stephan Roth diese grosse Herausforderung meisterte und es schaffte, das Publikum in diese Welt voll Kampf, Schönheit und Dramatik zu entführen. Mit dieser Interpretation dürfte das SBO am Kantonalen Musikfest hohe Punktzahlen erreichen.

«Tagesschau»-Moderatorin führte durch den Abend

Zwischen den einzelnen Stücken zeigte die SRF-«Tagesschau»-Moderatorin Monika Schönenberger immer wieder auf eindrückliche Weise auf, wie segensreich die Freiwilligenarbeit des Vereins Mensch & Spital ist. Über 80 Helfer opferten in diesem Jahr über 4000 Stunden für die Patienten. Der zweite Konzertteil brachte etwas leichtere Kost mit der «Russian Christmas Music» von Alfred Reed und der Suite aus Tschaikowskis Ballett «Der Nussknacker». Aber auch in diesen Stücken begeisterte das Orchester durch sein engagiertes und gefühlvolles Spiel. Kein Wunder, dass das begeisterte Publikum Zugaben erklatschte und auch bekam, bevor es sich am Ausgang mit der Kollekte grosszügig für das Gebotene bedankte und so den guten Zweck des Anlasses würdigte.