Das Symphonische Blasorchester kann endlich wieder proben - und dankt mit einem Konzert für Solidarität Das Kreuzlinger Orchester lädt am 5. Juli ins Dorfzentrum Bottighofen, weil die «Symphonie Classic» Auftritte im Frühling ausgefallen sind.

Blick in eine Probe des SBO diese Woche. Bild: PD

(red) Das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen hatte am 13. März noch zwei Proben auf der Agenda, um seinen Werken den letzten Schliff zu geben und eine Woche später das erste Konzert der Reihe «Symphonia Classic» 2020 zu präsentieren.

Daraus wurde coronabedingt bekanntlich nichts. Kurzfristig mussten sämtliche Konzerte abgesagt und der Probebetrieb des Orchesters eingestellt werden. Eine Situation, die auf keinem Notfallplan des Symphonischen Blasorchester zu finden war.

Die Vereinsleitung, die Musikkommission, die musikalische Leitung und das Orchester haben, nach den bundesrätlichen Entscheiden der letzten Wochen, aber wieder frischen Mut gefasst und auf sich weiterhin verbessernde Umstände und auf ein mögliches Ersatzkonzert gehofft. Mit der Mitteilung des Bundesrats vom Mittwoch 27. Mai wurde das Hoffen der Musiker ein erstes Mal belohnt. Um es mit den Worten von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu sagen: «Die Schweiz blüht auf.»

Diese Woche haben die Proben wieder begonnen

Ein Schutzkonzept wurde erarbeitet, um die Massnahmen um Covid-19 einhalten zu können. Mit grosser Freude nahm das Orchester am Montag, 8. Juni, die Probearbeit unter besonderen Bedingungen wieder auf und der Sonntag, 5. Juli 2020 wurde als Datum für das Ersatzkonzert der ausgefallenen Konzertreihe «Symphonia Classic» ausgewählt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Mit diesem Ersatzkonzert im Dorfzentrum Bottighofen möchte sich das Orchester für die breite Unterstützung und Solidarität in dieser schwierigen Zeit bedanken. Deshalb wird auf einen regulären Ticketverkauf verzichtet, stattdessen wird um eine freiwillige Kollekte gebeten. Das Konzert findet statt, sofern die Covid-19-Verordnungen nicht wieder verschärft werden. Zur einfacheren Umsetzung des Schutzkonzepts bietet das Orchester eine Platzreservation an. Diese ist bis 30 Minuten vor Konzertbeginn gültig und kann online via www.sbo-kreuzlingen.ch vorgenommen werden.

Abgesagt bleibt das Projekt «SBO World Wide», welches das Orchester im Juli nach Hongkong und Singapur geführt hätte. Die Reise soll nun im Jahr 2022 stattfinden.