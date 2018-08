Das Schulhaus Buhwil erwacht aus dem Dornröschenschlaf Umbauarbeiten beim Schulhaus Neukirch an der Thur machten den vorübergehenden Umzug von drei Klassen ins Nachbardorf notwendig. Hannelore Bruderer

Das Schulhaus in Buhwil steht für die vorübergehende Aufnahme von drei Klassen bereit. (Bild: Hannelore Bruderer)

Als einzig verbliebenes schulisches Angebot zog im letzten Sommer der Kindergarten aus dem Schulhaus Buhwil aus. Seither waren die Schulräume im Gebäude verwaist. Die Kindergärtler besuchen nun das Kindergartenzentrum in Mettlen, das die Volksschulgemeine Nollen zu Beginn des Schuljahres 2017/18 eröffnet hatte.

Seit Montag sind die Klassenzimmer im Schulhaus Buhwil jedoch wieder belebt, ebenso ein Containerbau, der kürzlich auf dem Schulareal errichtet worden ist.

Mindestens bis zu den Heuferien

Während des Umbaus und der Sanierung der Schulanlage Neukirch an der Thur werden die drei Klassen, die in Neukirch zur Schule gehen, in Buhwil die Schulbank drücken. Laut Planung dauert die Sanierung der Schule Neukirch bis zu den Heuferien im nächsten Jahr. Ob die Schülerinnen und Schüler bereits dann oder erst zu Beginn des neuen Schuljahres zurück nach Neukirch zügeln, werde sich noch weisen, sagt Schulpräsidentin Maike Scherrer. «Wir sind froh, dass wir eine Lösung in den Liegenschaften unserer Schulgemeinde realisieren konnten», sagt sie.

Nicht nur diese Tatsache sei erfreulich. Mit der vorübergehenden Wiederbelebung des leer stehenden Schulhauses Buhwil seien ebenso viele positive Emotionen verbunden, verhehlt die Schulpräsidentin nicht. Damit der Schulbetrieb nach den Sommerferien für die rund 60 Schülerinnen und Schüler pünktlich beginnen konnte, mussten in den letzten Wochen Möbel, Schulmaterial, Beamer, Laptops und weiteres Mobiliar von Neukirch nach Buhwil gezügelt werden. Seit Montag fährt der Schulbus eine neue Route und bringt die Kinder statt nach Neukirch nach Buhwil.

In Buhwil gibt es genügend Platz

Mit der Koordination der Sanierung der Schulanlage Neukirch und dem Umzug nach Buhwil ist Behördenmitglied Erwin Bischof betraut. «In Buhwil haben wir genügend Platz. Zwei Klassen werden im Schulhaus untergebracht, eine im Containerbau. Die Investitionen für den Umzug sind klein. Wir mussten keine Anschaffungen tätigen, da wir die ganze Einrichtung aus Neukirch mitgenommen haben, wo wir die Räume wegen der Sanierung sowieso leer räumen mussten.»

Nebst den Schulzimmern sind auch Arbeitsräume für die Lehrerschaft in der leer stehenden Wohnung im Obergeschoss eingerichtet worden. Auf dem Gelände des Schulhauses Buhwil befinden sich eine Spielwiese und ein Spielplatz, den die VSG Nollen saniert und mit neuen Geräten versehen hat.

Vorläufig turnen die Kinder im Freien

Eine kleine Turnhalle ist im Untergeschoss des Schulhauses untergebracht. Wenn immer möglich werden die Kinder im Freien turnen. Die Turnhalle in Neukirch kann noch bis zu den Herbstferien genutzt werden, dann wird auch sie saniert. Es sei geplant, dass Eltern und ¬Interessierte das Schulprovisorium besichtigen dürfen, sagt Erwin Bischof. Ein Datum sei jedoch noch nicht fixiert. «Erst brauchen die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen Zeit, um sich einzugewöhnen.»



Im Moment ist die VSG Nollen froh, dass sie das Schulhaus Buhwil nochmals nutzen kann. «Wie es dort in Zukunft weitergeht, ist noch nicht entschieden», erklärt die Schulpräsidentin. Wolle die Schulbehörde die Liegenschaft veräussern, könnte sie dies nur mit dem Einverständnis der Stimmbürger tun.