Das Schloss Luxburg ist für die kaufwillige Interessengemeinschaft aus der Gemeinde eine Blackbox

Das Schloss Luxburg in Egnach ist auf dem Markt – Vertreterin der Verkäuferschaft: «Gemeinde hat das Recht der ersten Absage»

Über den Preis für das Schloss Luxburg in Egnach kann Bettina Stefanini, Präsidentin der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte mit Sitz in Winterthur, noch nichts sagen. Das grosse Interesse der Bevölkerung an einem Kauf wertet sie als sehr gutes Zeichen.