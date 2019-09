Das Restaurant Weinberg in Ottoberg öffnet mit neuem Look

«Weinberg», Ottoberg: Moderne bürgerliche Küche

Das Wirtshaus Weinberg liegt an schöner Lage am Südhang des Ottenbergs über dem Thurtal. Der Riegelbau geht zurück auf das 16. Jahrhundert. Dazu gehört eine Trotte, in der früher die Trauben aus dem eigenen Weinberg gepresst wurden – jetzt ein Saal für Festlichkeiten.