Das Publikum am Ekkharthof war verzaubert

Über 200 seelenpflegebedürftige Menschen wohnen und arbeiten am Ekkharthof bei Lengwil. Sie finden in der anthroposophisch ausgerichteten Institution die Möglichkeiten, eine heilpädagogische Schule und berufliche Ausbildungen zu absolvieren oder einer Arbeit in den geschützten Werkstätten und Förderateliers nachzugehen.

Der Ekkharthof umfasst eine heilpädagogische Schule, ein Kinder- und Jugendwohnheim, ein Erwachsenenwohnheim sowie verschiedene Werk-stätten und Förderateliers. Zur Institution gehören auch die Aussenstellen Sonnenlinde in Berg, der Rosengarten in Birwinken sowie die kleine Freiheit und das Heilpädagogische Zentrum in Kreuzlingen.