Das Kreuzlinger Parlament mag den Igel und sagt deutlich Ja zu mehr Grünflächen in der Stadt Der Kreuzlinger Gemeinderat gibt sich einen grünen Anstrich und winkt eine Motion zum Schutz der Artenvielfalt in der Stadt durch.

Gemeinderat Guido Leutenegger (rechts) brachte die Motion mit zwei Ratskolleginnen ein. (Bild: Andrea Stalder)

Guido Leutenegger war überwältigt. Der Gemeinderat winkte die Motion zum Schutz der Artenvielfalt in der Stadt Kreuzlingen praktisch oppositionslos durch. Sein einziger Einwand an den Präsidenten war, dass nach erfolgter Abstimmung dieser von den 3 Nein-Stimmen sprach.

«Es sollten doch die 36 Ja-Stimmen

im Fokus stehen.»

Der Grünen-Politiker und einstige Stadtrat hätte sich zuvor gar nicht so ins Zeug legen müssen, tat es aber dennoch. Eine Bekassine und eine Flussseeschwalbe zeigte er den Ratskollegen und berichtete lebendig über erfolgreiche Ansiedlungsprojekte auf der Wollschweininsel und bei den Lengwiler Weihern.

Auch Mitmotionärin Barbara Hummel (SVP) freute sich, dass man beim Stadtrat mit dem Vorstoss offene Türen einrannte.

«Der eingeschlagene Weg

der Stadt ist richtig.»

Dass in ihrer Partei noch Vorbehalte wegen der Kostenfolge bei Umsetzung der Motion vorhanden waren, blieb eine Randnotiz. Denn die Fraktionen waren sich einig wie selten, dass neue grüne Lebensräume innerhalb und ausserhalb des Stadtgebietes entstehen sollen, wie es die dritte Motionärin Kathrin Wittgen von der SP betonte.

Die Stadt zieht bereits selber in diese Richtung

Das Bild mit den offenen Türen, die man einrenne, griff auch Stadtrat Ernst Zülle auf.

«Wir befinden uns bereits

mitten in diesem Prozess.»

Die Exekutive hatte die Motion entsprechend auch zur Annahme empfohlen. Nun wird die Stadt also einen Massnahmenplan erarbeiten, mit dem Ziel, im Frühling des nächsten Jahres mit der Umsetzung zu beginnen. Es sollen Vorschläge zur ökologischen Aufwertung von städtischen Flächen erarbeitet werden, und hier auch auf den Einsatz von Pestiziden verzichten. Man möchte auch Möglichkeiten prüfen, wie man auf private Grundstücke entsprechend Einfluss nehmen kann. Die interkommunale Zusammenarbeit will man dabei intensivieren. Und es sollen in Kreuzlingen passende Leitarten definiert werden. Am Beispiel des Igels etwa könne man dann sehen, ob die Massnahmen Wirkung zeigten.

Wahlbüro soll schweigen Im Bericht des Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission Fabian Neuweiler (SVP) wurde bekannt, dass die Mitglieder des Wahlbüros neu eine Vereinbarung unterschreiben müssen und ans Amtsgeheimnis gebunden sind. Die Ergebnisse der Gemeinderatswahl 2019 mussten überprüft werden, weil Gerüchte über auffällige Wahlzettel nach aussen gedrungen waren.

Premiere: Zum ersten Mal tagte der Gemeinderat nicht im Rathaus, sondern Corona-bedingt im Dreispitzsaal. Bild: Andrea Stalder

Potenzial der Seewärme ist noch unsicher

Weniger angetan war Ruedi Herzog (SP) von der Beantwortung seiner schriftlichen Anfrage zum Energiepotenzial des Bodensees durch den Stadtrat. Der Nutzung der Seewärme sei aufgrund allgemein ungünstiger Rahmenbedingungen keine Priorität eingeräumt worden, hiess es von Seiten der Exekutive. Herzog sagte:

«Ich bin etwas enttäuscht von der Antwort. Da wäre mehr drin gelegen.»

Stadtpräsident Thomas Niederberger fügte anschliessend jedoch noch an, dass die Regionalplanungsgruppe Kreuzlingen aktuell eine Machbarkeitsstudie zur Seewassernutzung in Auftrag gegeben habe.

Am Ende der Sitzung gab Gemeinderätin Anna Rink (Freie Liste) nach 17 Jahren im Stadtparlament ihren Rücktritt bekannt und wurde verdankt.