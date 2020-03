Das öffentliche Leben in Bischofszell kommt zum Erliegen

Die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil hält sich im Wesentlichen an die Sicherheits- und Gesundheitsempfehlungen von Bund, Kanton sowie Kantonalkirche. Sie anerbietet sich bei Stadt und Schule für Hilfe bei der Umsetzung von Massnahmen. Gottesdienste können nicht mehr mit Publikum durchgeführt werden. Gemäss Bundesrat Alain Berset gibt es die Ausnahme von Abdankungen, wofür aber die genauen Rahmenbedingungen noch geklärt werden müssen. Die Kirchgemeinde setzt angesichts der Lage verstärkt auf den sogenannten Livestream und ihren Onlinekanal mit der Adresse www.internetkirche.ch. Dort können bereits seit längerem die Gottesdienste in Bischofszell live verfolgt und die Filme auch später angeschaut werden. Der Gottesdienst in Bischofszell wird nur noch mit Referent und Musiker durchgeführt. In Hauptwil wird vorerst kein Gottesdienst mehr gefeiert. (red)