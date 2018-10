Das Mostereimuseum der Arboner Firma Möhl öffnet seine Tore Zwischen Information und Eigenwerbung: Das MoMö zelebriert das Mostereihandwerk und präsentiert die Geschichte der Familie Möhl, interaktiv und alle Sinne ansprechend. Zwei Tage vor der Öffnung für die Öffentlichkeit konnten Presse und Politprominenz einen ersten Rundgang unternehmen. Ein Augenschein. David Grob

Ein Hauch von Big Apple in Stachen bei Arbon. Das Mosterei- und Saftmuseum öffnet am Samstag, 6. Oktober 2018, für die Öffentlichkeit seine Tore und bereits jetzt für Presse und Prominenz. Der Name MoMö steht für die Museum of Modern öpfel und ist damit eine Referenz an das MoMA, das Museum of Modern Arts in Manhattan, dem Big Apple. Das Museum präsentiert sich interaktiv und modern, spricht alle fünf Sinne an und vereint architektonische Form und musealer Inhalt.

Äpfel, vergoren und weiterverarbeitet, thematisiert das Museum denn auch. Christoph Möhl, Leiter Marketing und Produktentwicklung der Mosterei und Sohn von Patron Ernst Möhl, sagt:

«Wir möchte die Geschichte der Mosterei zeigen und verknüpfen diese mit unserer Familiengeschichte.»

Ein Gang, der die Besucher vom Eingangsbereich in die Ausstellungshalle führt, thematisiert den Wandel vom Gasthof Rössli zur reinen Mosterei und den folgenden Aufstieg zum nationalen Saftproduzenten. Dieser war spätesten ab 1945 geschafft, als die Familie Möhl den Gasthof schloss und sich ganz auf die Mosterei konzentrierte.

Kernstück des Museums bildet aber ein Gerüst, zentral platziert inmitten der hohen Ausstellungshalle, welches mittels mehrerer Plattformen historische Mostereigerätschaften zeigt und sich gleichzeitig ästhetisch präsentiert. Über einen interaktiven Screen können Besucher die historischen Mostereimaschinen beleuchten, während der Screen gleichzeitig die Funktionsweise und grafisch zeigt, wann die Maschine im langen Weg vom Apfel zum gepressten Saft eingesetzt wird.

Zwischen Information, Zelebration und Werbung

Christoph Möhl, Leiter Marketing und Produktenwicklung (Bild: PD)

Das Museum steht an der Schwelle zwischen Selbstvermarktung der Firma Möhl und einem allgemeinen Saft- und Mostereimuseum. «Klar ist uns unsere eigene Firmengeschichte wichtig, aber wir wollten bewusst auch eine gewisse Neutralität wahren», sagt Christoph Möhl. Ziel sei es, die eigene Marke anzukurbeln und gleichzeitig das Mosthandwerk als Kulturgut zu zelebrieren.

Das Museum, ursprünglich als reines Besucherzentrum angedacht, bedient somit auch zwei Zwecke: Information und Events. «Die Architektur ist so geplant, dass auch verschiedene Anlässe durchgeführt werden können», sagt Michael Hollstein von der Kreativfirma Aroma, welche das Konzept für das Museum erarbeitet hat. Eine erhöhte Galerie kann als Fläche für Empfänge dienen, im Ausstellungsgerüst ist ein Podest für Ansprachen integriert, und in einer Ecke steht eine kupferne, funktionstüchtige Destillerieanlage für Workshops. «Dies ist natürlich auch eine weitere Einnahmequelle», sagt Möhl

«Saft im Blut»

Für Hollstein steht die Authentizität im Vordergrund. Das Museum wurde mit regionalen Baumaterialien errichtet, unter der Ausstellungshalle gärt Most im Bauch grosser Fässer aus Thurgauer Eichen, wodurch die Authentizität auch riechbar wird: ein herb-süsslicher erdiger Duft erfüllt das kühle Kellergewölbe, den Besucher ebenfalls besuchen können. «Saft im Blut» war der Arbeitstitel des Konzepts der Firma Aroma. Hollstein sagt:

«Diesen Saft wollen wir mit dem Museum in Wallung bringen.»

Zweieinhalb Jahre oder 1380 Sitzungsstunden, rund zwei Jahre Bau- und Einrichtungszeit und acht Millionen Franken fliessen in das MoMö - Eine rein private Finanzierung. «Von den acht Millionen entfallen rund zwei Millionen auf den betrieblich genutzten Teil», sagt Möhl. Sprich auf den Lagerkeller.



Der Besichtigung durch die Presse folgte die Eröffnung durch die regionale und kantonale Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Nebst Regierungsrat Jakob Stark sprach auch Arbons Stadtpräsident Andreas Balg.