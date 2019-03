Das Locorama in Romanshorn bekommt auf die neue Saison hin einen Signalgarten Das Locorama steht und fällt mit dem Einsatz der 40 Mitarbeiter. Auch dank ihnen besuchten 3684 Personen Führungen, Catering und offene Sonntage der Erlebniswelt Eisenbahn. Markus Bösch

«Fahrt frei» für den Vorstand und das Locorama. (Bild: Markus Bösch)

Auf den Saisonbeginn am Wochenende vom 4. und 5. Mai gibt es im Locorama eine Neuerung zu sehen: Mit einem Signalgarten mit Ein- und Ausfahrsignal sowie den zugehörigen Vorsignalen können verschiedene Fahrbefehle gezeigt werden – so wie zum Beispiel die Einfahrt von Amriswil nach Romanshorn noch heute funktioniert.

An der Jahresversammlung des Vereins Locorama konnte der technische Leiter Martin Hengartner dies vorstellen und Walter Schelling auf ein befriedigendes Jahr zurückblicken: «In finanzieller Hinsicht haben wir mit einer fast ausgeglichenen Rechnung abgeschlossen, nämlich 548 Franken Defizit. Mit dem Budget fürs laufende Jahr und die kommende Saison rechnen wir mit einem kleinen Plus von 600 Franken», sagte der Kassier zu den Mitgliedern.

2337 Stunden geleistet

Roland Parigger zeigte danach auf, wie die «Erlebniswelt-Eisenbahn Romanshorn» funktioniert: 2337 Stunden haben die involvierten Mitarbeiter geleistet, an den offenen Sonntagen und an den 38 Führungen, die Hälfte mit Catering, haben insgesamt 3684 Erwachsene und Kinder die Lokremise, Lokomotiven, Loksimulator und weitere Ausstellungsräume besucht: «Wir sind stolz auf euer Mittun im und ums Locorama herum. Mit der neuen Audioanlage werden daselbst spannende Informationen vermittelt. Die Gartenbahn führt die Besucherinnen und Besucher durchs Freigelände bis hin zur Drehscheibe und im Kinderzimmer werden Lese-Ecke und Legoeisenbahn gern benützt», hiess es im Jahresrückblick.

2018 wurde ausserdem eine Audioanlage angeschafft, die neue Website ist seit Herbst in Betrieb und verschiedene besondere Aktionen haben die Leute teilweise in Scharen angelockt, so zum Beispiel der Besuch der Mikado-Dampflokomotive, ebenfalls im Herbst.

Die neue Saison beginnt mit einem neu gestalteten Flyer und dem Jubiläum «150 Jahre Seelinie und Trajekt» Die «Eisenbahn-Erlebniswelt Romanshorn» beteiligt sich mit einer Bahnhof-Rundfahrt daran, die jede Stunde angeboten wird. Dabei werden die Fahrgäste auf eine Zeitreise in die 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts mitgenommen und erfahren Historisches zum Bahnhof Romanshorn. Im Fahrpreis von 15 respektive 8 Franken ist der Eintritt ins Locorama inbegriffen und derjenige in den Autobau ermässigt.

Wie bisher ist das Locorama jeweils an den Sonntagen vom 5. Mai bis 27. Oktober von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich, ebenso Anlässe für Firmen, Vereine und Familien.