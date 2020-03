Das letzte Bier - Abschied in der Kreuzlinger Bar Punkt Mitternacht schlossen am Montag Bars und Restaurants. Eindrücke von den letzten Stunden vor dem grossen Zapfenstreich.

Der Zapfhahn bleibt bis am 19. April zu. (Bild: Urs Brüschweiler)

Abschied macht wehmütig. Und für viele Stammgäste war es ein solcher am Montagabend. In der «Blue-Bar» sitzen knapp 20 Gäste. Man ist sich bewusst, es wird das letzte gesellige Zusammensein für mindestens einen Monat. Also lässt man es sich noch einmal gut gehen. Es wird getrunken und gelacht. Umarmungen und Küsse gibt es keine mehr. Auch bei den Gesprächsthemen lässt sich Corona nicht ausblenden. Die Uhr tickt. Stammgäste wünschen sich noch einmal ihre Lieblingslieder. Eine halbe Stunde vor Zapfenstreich offeriert eine junge Frau eine Lokalrunde. Man bestellt sein letztes Bier, die Stimmung wird traurig. Ist das wirklich nötig?, fragt man sich. Aber diese Frage wird nicht in der Bar beantwortet. Dann ist es soweit:

«Tschüss zämä und bliibed gsund.»