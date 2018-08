Das Lager für historische Bauteile in Schönenberg erweist sich als Fundgrube

Alte Bauteile aufzubereiten, so dass sie wieder verwendet werden können, ist eine Tätigkeit für Spezialisten. Zu ihnen gehört Eveline Kesseli, die sich an den Tagen der offenen Tür über die Schulter blicken liess. Nach der Lehre und den traditionellen vier Wanderjahren als Schmiedin eröffnete sie eine eigene Werkstatt. Sie hat sich darauf spezialisiert, Metall zu gestalten. Kesselis Werkstoff, meist Stahl, kommt in unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz: bei Toren, Geländern, Treppen und Zäunen, aber auch bei dekorativen Accessoires, Gebrauchsobjekten und Grabmalen. Kesselis «Königsdiszplin» ist das Restaurieren denkmalgeschützter Objekte. Analytisches Vorgehen, handwerkliches Können und Kenntnisse in Stilkunde sind Vorausssetzungen für diese Arbeit. (rar)