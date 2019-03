Das Kreuzlinger «F.A.X.» bleibt zu Die Café-Bar am Boulevard ist Konkurs. Nach einem Vierteljahrhundert ist endgültig Schluss. Urs Brüschweiler

Ein Zettel an der Eingangstür verkündet die Schliessung des «F.A.X.». (Bild: Urs Brüschweiler)

Zahlreiche Stammgäste stehen letzte Woche ratlos vor der Tür. Die «F.A.X.»-Bar am Boulevard bleibt zu. Ein handgeschriebener Zettel mit der Aufschrift «Geschlossen» hängt an der Glasfront. Das Café war ein beliebter und bekannter Treffpunkt in der Stadt, an bester und zentraler Lage. Nun ist das «F.A.X.» Vergangenheit.

Das dahinterstehende Unternehmen von Wirt Antonio Rizzuti ist Konkurs, wie dieser auf Anfrage bestätigt. «Es ist vorbei und der Laden bleibt auch zu.» Er habe die Miete nicht mehr tragen können, berichtet Rizutti. Für die meisten seiner Angestellten konnte er bereits Lösungen finden, bei wenigen arbeite er noch daran. Rizutti bleibt trotzdem unverzagt. Wenn das alles über die Bühne sei, wolle er irgendwann wieder ein neues Restaurant eröffnen.

Stammgäste seit 25 Jahren

Ende April hätte das Lokal sein 25-Jahr-Jubiläum gefeiert. Die «F.A.X.»-Bar war früher ein wichtiger Party- und Ausgangstreffpunkt in der Stadt, mit den Jahren verlagerte sich der Schwerpunkt zum Café mit Stammgästen am Morgen und Mittag.

Urban Ruckstuhl, Geschäftsleiter der Bodan AG, welcher die Liegenschaft gehört, hofft, dass die Räumlichkeiten nicht lang leer stehen. Er könne allerdings nicht sagen, wie lange die Abwicklung des Konkurs dauere. Doch sei man natürlich sehr interessiert, bald wieder einen Nachmieter zu finden. Die Chancen stünden gut, dass es wieder eine Bar oder eine Beiz gebe. Interessenten dürften sich gerne bei ihm melden.