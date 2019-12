Das «Hörnli» rückt näher zur Stadt: Die Ära des Genossenschaft-Betriebs könnte in der Kreuzlinger Badi bald enden Die Schwimmbad-Genossenschaft ist bereit, die Kreuzlinger Badi an die öffentliche Hand abzutreten. «Wenn der Neubau des Hallenbads Egelsee in drei Jahren fertig ist, wäre der Zeitpunkt ideal», sagt Genossenschaftspräsident Jürg Schlatter.

Das Schwimmbad Hörnli könnte von der Genossenschaft an die öffentliche Hand übergehen. (Bild: Andrea Stalder)

Seit mehr als 50 Jahren führt die Genossenschaft Schwimmbad Hörnli bereits das Freibad – mit viel Leidenschaft, Enthusiasmus und Know-how. Die Genossenschaft hat die Anlage gebaut und zu dem weiterentwickelt, was sie heute ist: eine der schönsten Badis am See. Doch wie es scheint, könnte die Ära des Genossenschaft-Betriebs in naher Zukunft enden.

Jürg Schlatter, Präsident der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli. (Bild: PD)

Im Zusammenhang mit der Entlassung des Bademeister-Teams hatte Präsident Jürg Schlatter angedeutet, dass es der Vorstand als sinnvoll erachtet, den Betrieb des Hörnlis an die Schule oder die Stadt zu übergeben. Wenn der Neubau des Hallenbads Egelsee in drei Jahren fertig sei, wäre der Zeitpunkt ideal, die Bewirtschaftung der Sportstätten zusammenzulegen und zu professionalisieren. Die Genossenschaft sei bereit für diesen Schritt, «weil er gut fürs Bad, gut für Kreuzlingen und auch gut für die Arbeitsverhältnisse aller Angestellten wäre».

Dies sei mit ein Grund gewesen, weshalb man sich im Hörnli für die Trennung vom umstrittenen Bademeister-Team entschieden habe. Man wolle das Niveau steigern, um die Zusammenführung mit dem Team des Egelsee zu ermöglichen, erklärt Schlatter. Mit dem Zusammenschluss könnten in Zukunft Jahresstellen angeboten werden. Es sei nämlich nicht einfach, gutes Personal für einen Saisonbetrieb wie das Freibad zu finden.

Entwicklung verlangt Professionalisierung

Wie genau es mit der Genossenschaft nach einer Übergabe des Betriebs an die öffentliche Hand weitergehen soll, sei noch offen. Der Baurechtsvertrag zwischen Genossenschaft und Stadt würde wohl aber aufgelöst. Die Mitglieder der Genossenschaft stünden dem Vorhaben «erstaunlich offen» gegenüber. Schlatter sagt:

«Wir können uns der Entwicklung nicht verschliessen.»

Stadträtin Dorena Raggenbass und Schulpräsidentin Seraina Perini bestätigen, dass die Gremien in Kontakt miteinander stehen und Gespräche geführt werden. Es sei allerdings noch nichts spruchreif. Dorena Raggenbass nennt mögliche Vorteile einer «Führung aus einer Hand»: Es könnten verschiedene Synergien genutzt werden, zum Beispiel beim Personalmanagement oder im Einkauf.

Dorena Raggenbass, Stadträtin. (Bild: Andrea Stalder)

«Es wird zudem immer anspruchsvoller, Bäder der heutigen Grösse zu führen.»

Die Anlagen seien heute ja viel grösser als zu Beginn. Die Stadt sei sowieso schon stark involviert und arbeite zum Beispiel in der Betriebskommission des Hörnli mit. Zudem habe sie zuletzt die grossen Investitionen für die Sanierung und Attraktivitätssteigerung getragen.

Seraina Perini, Schulpräsidentin.

(Bild: Donato Caspari)

Aktuell führt bekanntlich noch die Schule das Egelsee. Möglich ist, dass beide Bäder an die Stadt übergehen. Sowohl Dorena Raggenbass wie auch Seraina Perini deuten an, dass es nicht Aufgabe der Schule sei, Bäder zu betreiben. In anderen grossen Orten im Thurgau, zum Beispiel Frauenfeld, sind die Sportanlagen Sache der Stadt.

Darum denken die Verantwortlichen bereits über den Beckenrand hinaus und prüfen, ob es sinnvoll wäre, dass die Stadt zusätzlich auch andere Sportanlagen übernimmt. Man werde deshalb Betriebskonzepte für die eigenen und stadtnahen Sportbetriebe erarbeiten, erklärt die Stadträtin.

Die Folge könnte sein, dass in Zukunft ein Sportstättenmanager für die Koordination aller Anlagen verantwortlich wäre. Seraina Perini betont, die Schulbehörde biete Hand «für die beste Lösung für die Gesamtsituation».