«Das Dorf bewahrt sein Gesicht»: Altnauer sagen deutlich Ja zur Ortsplanung Die Stimmbürger sagen an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung fast diskussionslos und einstimmig Ja zur Revision von Zonenplan und Baureglement Marion Theler

Das Apfeldorf Altnau hat eine neue Ortsplanung. (Bild Reto Martin)

«Ich musste noch nie eine so komplexe Botschaft schreiben, bei der so viel dahintersteht», betonte Gemeindepräsident Hans Feuz eingangs der ausserordentlichen Gemeindeversammlung zum Erlass des neuen Zonenplans und des neuen Baureglements. Feuz zeichnete nochmals auf, wie die Abstimmung 2013 zum neuen Raumplanungsgesetz das Thema neue Ortsplanung beeinflusste. Gefordert sei seither explizit eine «hochwertige Siedlungspolitik nach innen». «Das, was wir alle wollen», sagte Feuz, «wie auch immer es dann herauskommen mag.»

Altnau bewahrt sein Gesicht

Befriedigt zeigte sich der Gemeindepräsident, dass mit dem neuen Zonenplan all die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden und Altnau trotzdem sein Gesicht bewahrt und ein Dorf bleibt. Faktisch wird in Altnau vom «Ochsen» bis zur «Rösslikreuzung» – also an der Bahnhof- und an der Güttingerstrasse – eine Achse geschaffen, in der neu dreigeschossig gebaut werden kann. Davon abgesehen ändert sich nicht wirklich viel.

Am Rande der Veranstaltung äusserte sich Feuz kurz zu Nutzen und Aufwand: «Die Kosten über 200'000 Franken und der enorme Aufwand sind schon erstaunlich, um schliesslich kaum etwas zu ändern.»

Bevölkerung in die Erarbeitung eingebunden

Die Bevölkerung wurde mit je zwei Mitwirkungsverfahren, einer Fragestunde und durch Arbeitsgruppen stark in die Erarbeitung des Zonenplans und des neuen Baureglements eingebunden. Das Baureglement wurde dem kantonalen Baudepartement sogar zwei Mal zur Vorprüfung vorgelegt. Gegen beide Instrumente gingen keine Einsprachen ein.

In einer halben Stunde war der Spuk in der Schlussrunde denn auch schon vorüber: Das Baureglement wurde diskussionslos einstimmig genehmigt; der Zonenplan nach nur einer Kritik mit zwei Gegenstimmen: Die beiden Votanten störten sich daran, dass auch im Gebiet Rank beim Bahnhof drei Geschosse möglich sein sollen. Hier sei ja eh schon alles fertig gebaut und die Grenzabstände liessen gar nicht mehr Höhe zu. Raumplaner Heini Forrer stellte klar, dass damit in späteren Jahren, wenn es vielleicht mal zu einem Abbruch käme, eine Entwicklung mit höheren Gebäuden zugelassen sei.