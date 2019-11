Interview «Das Datum des nächsten Festivals steht schon fest», sagt der Organisator des «1. Swiss Rock & Metal Festivals» im Amriswiler Pentorama Ralf Huber organisiert heute Samstag das 1. «Swiss Rock & Metal Festival» in Amriswil. Manuel Nagel

«Samael» sind eine internationale Topband im Metalbereich und gehören zu den Headlinern am «1. Swiss Rock & Metal Festival». (Bild: PD)

Ralf Huber, wieso findet ausgerechnet in Amriswil das «1. Swiss Rock & Metal Festival» statt?

Das liegt einerseits am Saal, aber auch am Standort. Das Pentorama hat eine gute Grösse und Infrastruktur. Zudem ist Amriswil gut gelegen im Dreiländereck.

Ralf Huber ist Organisator des Festivals. (Bild: PD)

Soll das Festival auch in Zukunft in Amriswil stattfinden, oder planen Sie damit auch in andere Regionen der Schweiz zu gehen?

Das Datum der zweiten Ausgabe steht schon fest. Wir sind am 31.Oktober 2020 wieder hier im Pentorama. Das ist schon gebucht und die ersten Bands haben wir bereits unter Vertrag genommen. Unser Festival ist auf drei Jahre hinaus geplant.

Das Programm dauert bis nachts um drei Uhr. Die erste Band spielt aber bereits um 13.30 Uhr. Ist das nicht etwas früh für die Rock- und Metal- Szene? Ist da schon was los?

Wir haben bewusst zuerst eine Ostschweizer Band im Programm, die auch Leute bringt. Deshalb beginnen wir so früh. Es ist aber auch für uns ein Fragezeichen, ob das so aufgeht.

Sie haben bereits rund 1000 Tickets verkauft, das Pentorama wird gut gefüllt sein. Finden Kurzentschlossene überhaupt noch Platz?

Die Tageskasse ist geöffnet und es wird Platz für alle haben, die kurzfristig unser Festival besuchen wollen.

Was erwartet die Besucher?

Die neun Schweizer Bands dürfen alle auf derselben Anlage spielen. Das ist für die kleineren Bands schon speziell und auch eine Motivation. Zudem verwöhnen wir unsere Besucher kulinarisch mit verschiedenen Essensständen und Bars.

Auf welche der insgesamt neun auftretenden Band freuen Sie sich am meisten?

Die «Burning Witches», eine Band ausschliesslich aus Frauen, haben einen sehr guten Ruf. Live habe ich sie noch nie gesehen. Deshalb bin ich gespannt auf deren Auftritt.