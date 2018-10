Das Budget der Romanshorner Primarschulen ist im Gleichgewicht Die Primarschulgemeinde rechnet im Budget 2019 mit einem leichten Defizit von 88'000 Franken. Höhere Steuereinnahmen dank Zuwanderung gleichen zusätzliche Kosten aus.

Die Schulanlage im Spitz: Links das bisherige Mittelstufenschulhaus und rechts das stattliche Unterstufenschulhaus, das saniert werden soll. (Bild: PD)

Der Schulstandort Romanshorn geniesst vom Kindergarten bis zur Kantonsschule einen ausgezeichneten Ruf. Dennoch ist die Zuwanderung von Familien mit Kindern im Schulalter im kantonalen Vergleich unterdurchschnittlich. Das Bevölkerungswachstum findet also mehrheitlich bei jungen Leuten und bei Senioren statt. Dadurch steigen die Steuereinnahmen stärker als die Aufwendungen der Primarschule. Als Folge kann die Schule Mehraufwendungen wie die Beiträge an das Chinderhuus oder die Abschreibungen und den Unterhaltsaufwand für das Schulhaus Im Grund ohne Steuererhöhung finanzieren. Der Steuerfuss liegt unverändert bei 55 Prozent. Für 2019 budgetiert die Primarschulgemeinde so ein Defizit von lediglich 88000 Franken.

Anpassung des kantonalen Beitragsgesetzes

Der Kanton Thurgau plant für das Jahr 2020 einen Systemwechsel bei den Beitragszahlungen an die Schulgemeinden. Dadurch soll insbesondere die heutige Situation ein Ende finden, in welcher finanziell mittelstarke Schulgemeinden – wie etwa die Sekundarschulgemeinden Arbon und Romanshorn – in den Finanzausgleich einzahlen müssen. Nach aktuellem Planungsstand würden die Neuerungen für die Primarschule Romanshorn einen bedeutenden Beitragsausfall zur Folge haben. Gesamthaft sollte sich aber für die beiden Romanshorner Schulgemeinden keine zusätzliche Belastung ergeben.

Erhaltung der Schule im Spitz

Im Investitionsplan vorgesehen ist eine umfassende Sanierung des neueren Schulhauses im Spitz. In diesem wird heute die Unterstufenklasse unterrichtet. Neu soll darin auch Platz geschaffen werden für die Mittelstufe, dessen Schulzimmer im älteren Schulhaus Spitz heutigen Anforderungen kaum mehr genügt und eine nachhaltige Sanierung einen unverhältnismässigen Aufwand bedeuten würde. Die Urnenabstimmung über den beantragten Kredit von 1'310'000 Franken findet am 25. November statt.

Die Botschaft für das Budget 2019 der Primarschulgemeinde wird bis Ende Oktober allen Romanshorner Haushalten zugestellt. Sie enthält das Budget in Kurzform. Ausserdem wird der Detailbericht des Budgets an der Schulgemeindeversammlung vom Dienstag, 27. November, ab 19.30 Uhr in der Aula Rebsamen aufgelegt.